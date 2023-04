Rozumie, co się do niego mówi i chętnie poznaje podstawowe słówka. Lubi próbować nowe jedzenie. Zabawki na roczek powinny być zatem dobrane z należytą starannością, aby zainteresować malucha i zachęcić go do nauki i zabawy. Zabawki dla rocznego dziecka są nie tylko sposobem na zabawę, ale także narzędziem, dzięki któremu może rozwijać swoje umiejętności, zdolności manualne i poznawać otaczającą go rzeczywistość.

Najlepsze zabawki dla rocznego dziecka na urodziny. Jakie zabawki wybrać na roczek?

Każde dziecko rozwija się inaczej. Prezent dla dziecka na roczek dopasuj do etapu rozwoju solenizanta oraz jego zainteresowań. Maluch bawi się już świadomie i podanie mu zabawki czy gryzaka dla niemowlaka to nie wszystko. Warto wspierać rozwój motoryki maluszka, aby jego rączki były zajęte. Pracuj także nad skupieniem dziecka na aktualnej zabawie, nie rozpraszaj go rozmową, gdy powinien się skupić na rozwiązywaniu puzzli dla dzieci. Każdy rodzic chce dla swojego malucha co najlepsze od pierwszych dni. Znajdź najlepszy prezent na roczek dla dziecka, aby w pełni rozwijać jego potencjał od najmłodszych dni.

Oto 6 głównych zagadnień, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze prezentu na roczek:

Praktyczność - czy prezent będzie przydatny dla dziecka na roczek i rodziców?

Edukacyjność - czy prezent będzie stymulował rozwój dziecka i zachęcał do nauki?

Bezpieczeństwo - czy prezent jest bezpieczny dla rocznego dziecka i spełnia standardy bezpieczeństwa?

Personalizacja - czy prezent będzie unikalny i dopasowany do zainteresowań dziecka?

Trwałość - czy prezent będzie służył dziecku przez długi czas i przetrwa wiele zabaw?

Estetyka - czy prezent będzie dobrze wyglądał i cieszył oko zarówno dziecka, jak i rodziców?

Jakie zabawki na roczek dla dziewczynki?

Prezent na pierwsze urodziny dla dziewczynki może być dużym wyzwaniem. Pierwszym wyborem rodzica jest lalka przytulanka i maskotki Jellycat. Aksamitne mięciutkie, pomysłowe pluszaki z Londynu pokochały dzieci i rodzice na całym świecie! Maskotka dla dziecka sprawdza się jako prezent, ponieważ służy dziecku na wiele lat i nigdy się nie nudzi. Ulubiony przyjaciel będzie utulał malucha do smacznego, spokojnego snu oraz będzie obok, gdy ten się obudzi. Pocieszy w smutnych chwilach i rozbawi, gdy będzie potrzeba.

Sukienka tiulowa dla dziewczynki Fig&Pear to nasz drugi bestseller wśród prezentów na roczek dla dziewczynki. Piękna, puszysta sukienka doda blasku dla słodkiego dzieciątka. Sukienka tiulowa dla dziewczynki jako prezent sprawi, że gdy ta będzie się bawić i skakać radośnie, jej nowa przyjaciółka będzie ją naśladować, nadając dodatkowo finezji niczym z baletu. Bez wątpienia taka sukienka tutu sprawdzi się jako prezent na roczek dla dziecka! Dzięki elastycznemu pasowi, sukienka może być noszona przez dziewczynkę przez bardzo długi czas. Wygląda świetnie na dziewczynce zarówno, gdy rozmiar jest odrobinę za mały jak i za duży za sprawą delikatnego i puszystego tiulu. Sukienki Fig&Pear w porównaniu do innych dziewczęcych sukienek tutu mają aż kilka warstw i delikatne, bawełniane poszewki. Dziewczynka może nosić swoją sukienkę tiulową przez cały rok, we wszystkie pory roku. Dobierz ciepły sweterek oraz rajstopy, aby uzyskać modną kreację dla swojej księżniczki.

Prezent na roczek dla chłopca - nasze Top 3

Zabawki na roczek dla chłopca mogą być podobne do tych dla dziewczynki. Świetnym prezentem dla rocznego chłopca będą puzzle dla dzieci. Puzzle tekturowe dla dzieci mają szereg pozytywnych funkcji na rozwój malucha. Przede wszystkim jest to świetna zabawa z towarzyszącym rodzicem albo rodzeństwem. Puzzle uczą dzieci rozwiązywania zagadek od najmłodszych dni. Małe rozmiary puzzli dla roczniaka ćwiczą motorykę rączek. Kupując puzzle dla dziecka uczysz go zabawy i pracy w skupieniu. Wybieraj między wieloma rodzajami puzzli:

puzzle drewniane, które pełnią funkcję sortera i wymagają od malucha dopasowania kształtów do otworów

puzzle kieszonkowe zabierzesz ze sobą wszędzie i zajmiesz malucha, gdy będziesz potrzebować chwili dla siebie

puzzle magnetyczne to alternatywa dla puzzli tekturówych. Mają wbudowany magnes i ułatwiają dopasywanie elementów dzieciom

puzzle sensoryczne dla dzieci, które zaczynają dopiero pracę z puzzlami. Kolorowe figurki, różnorodne kształty i elementy do dotykania zaciekawią malucha na długie chwile.

Jakie zabawki na roczek dla chłopca, jeżeli ma już wystarczającą ilość puzzli? Sprawdź pchacz dla dziecka wraz z sorterem! Dzieci kochają ruch, a jeżeli dojdzie zabawa z sorterem lub bieganie z pchaczem - tym lepiej! Wybierz pchacz drewniany markowej firmy, aby mieć pewność że zabawka na roczek jest bezpieczna dla dziecka i będzie służyła chłopcu przez miesiące. Pchacz uczy dziecko poprawnej równowagi i zachęca do chodzenia oraz poznawania otoczenia. Gdy maluch się zmęczy, czeka na niego zabawa z drewnianym sorterem. Poznawanie kształtów, figur i drewnianych elementów przygotowanych do wieku dziecka. Pobudź zmysł wzroku, dotyku i myślenia jak dopasować kształty, aby zmieścić wszystkie! Prezent dla roczniaka to również książeczka interaktywna. Pierwsze książeczki są pełne kolorowych ilustracji, wymyślnych kształtów i elementów do dotykania. Książeczka interaktywna posiada także lusterko, gdzie maluch może poznawać swój wygląd. Taki prezent na roczek zainteresuje małego, gdyż ma wiele ruchomych elementów i przycisków.