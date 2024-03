Laptopy gamingowe - na jakie parametry warto zwrócić uwagę przy zakupie?

Laptopy gamingowe - jaka karta graficzna i procesor? Laptop gamingowy - pamięć i dysk ma znaczenie Gamingowy laptop - na co jeszcze zwrócić uwagę?

Laptopy gamingowe - jaka karta graficzna i procesor?

Jednym z najważniejszych komponentów każdego laptopa gamingowego jest karta graficzna. Tradycyjne sprzęty do użytku codziennego - do pracy, nauki czy przeglądania internetu - najczęściej posiadają tą zintegrowaną, jednak w przypadku laptopa do gier należy postawić na model z dedykowaną kartą graficzną. Dzięki temu możemy liczyć nie tylko na odpowiednią wydajność sprzętu, ale również jakość obrazu. Dobrze dobrana sprawi, że zacinanie się go podczas rozgrywek nam nie grozi. Dużą popularnością cieszą się m.in. karty graficzne GPU Nvidia GeForce.

Nie bez znaczenia pozostaje również mocny procesor. To właśnie on odpowiada za szybką i bezproblemową pracę sprzętu. Zwróćmy uwagę m.in. na ilość rdzeni, jak również częstotliwość taktowania. Jednymi z najczęściej wybieranych procesorów przez gamerów są np. Intel Core i5, które można znaleźć w modelach dostępnych m.in. https://www.1.pl/.

Laptop gamingowy - pamięć i dysk ma znaczenie

Kolejnym z ważnych parametrów, o których należy pamiętać przy wyborze laptopa gamingowego jest pamięć operacyjna. Co ciekawe, liczy się nie tylko ilość gigabajtów RAM. Trzeba patrzeć nieco szerzej, biorąc pod uwagę również typ podzespołu. I tak, najczęściej stawia się na modele DDR, które można znaleźć m.in. https://www.1.pl/laptopy-gamingowe-4711. Wyróżniają się zarówno niższym napięciem wymaganym do pracy urządzenia, jak również wyższym taktowanie. Nie bez znaczenia pozostają także krótsze opóźnienia CAS. To nic innego jak czas, który mija od wysłania sygnału to otrzymania odpowiedzi. Sprawdźmy również, czy dany model laptopa do gier posiada dodatkowy slot na pamięć RAM. Dzięki niemu można pomyśleć w przyszłości nad “tuningiem” sprzętu.

Nie bez znaczenia pozostaje również pamięć wewnętrzna. Podobnie jak w przypadku operacyjnej, w grę wchodzi nie tylko ilość dostępnych gigabajtów, a nawet terabajtów. Równie istotnym czynnikiem jest szybkość pracy tego podzespołu. Szukając laptopa gamingowego warto stawiać na model wyposażony w dysk SSD. Co ważne, w jego konstrukcji na próżno szukać ruchomych elementów, dzięki czemu całość jest mniej narażona na uszkodzenia mechaniczne. Na jaką pojemność warto zwrócić uwagę? Absolutnym minimum jest 500 gigabajtów pamięci wewnętrznej, jednak trzeba pamiętać o tym, że w wielu przypadkach niektóre gry zajmują porównywalnie dużo miejsca na dysku. Z myślą o swobodnym graniu, bez narażania się na zakłócenia w płynności działania, warto pomyśleć o dysku o przynajmniej dwukrotnie większej pojemności.

Gamingowy laptop - na co jeszcze zwrócić uwagę?

Wybór laptopa gamingowego nie może być dziełem przypadku, zwłaszcza jeśli dedykowany sprzęt ma nam posłużyć przez wiele lat lub traktujemy go jako narzędzie do pracy. Oprócz karty graficznej, procesora, pamięci RAM i dysku, kluczowym parametrem okazuje się rozdzielność ekranu, jak również częstotliwość odświeżania ekranu. Im lepsze parametry, tym mniejsze ryzyko opóźnień w przesyłaniu sygnałów, a co za tym idzie, większa przyjemność z rozgrywek, szczególnie tych wielogodzinnych. Nie bez znaczenia pozostaje również chłodzenie laptopa gamingowego.