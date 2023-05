Magia Marrakeszu – luksusowe wakacje w orientalnym wydaniu

Marrakesz – historia, architektura i słynny Plac Jemaa El Fna

Czerwone Miasto, bo tak nazywany jest Marrakesz, nazwę swoja wziął od dominujących budynków z błota. To czwarte pod względem wielkości miasto w kraju. Można śmiało stwierdzić też, że jest jednym z najbardziej egzotycznych i najpiękniejszych w królestwie. W jego murach kryją się okazałe budowle i bogato zdobione pałace arabskim rękodziełem. Marrakesz ma niezwykłą liczbę wspaniałych budynków z różnych epok. Pierwsze miejskie mury zostały wzniesione już w XII wieku i co jest niesłychane, przetrwały one do dziś w prawie nienaruszonym stanie. Historia miasta sięga drugiej połowy XI wieku, kiedy to założycielem Marrakeszu został sułtan Jusuf bin Taszfin. Do rozbudowy miasta i dekorowania pałaców Sułtan Jusuf wykorzystywał artefakty i zdobycze wywiezione z Hiszpanii po podboju kraju.

Dzisiejsza medina to magnes dla odwiedzających turystów. Wieczorne życie miasta skupia się głownie wokół placu Dżami al-Fana ( w języku arabskim Jemaa El Fna), który w całości został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. To prawdziwe serce miasta. Jemaa El Fna stanowi niezaprzeczalną kwintesencję marokańskiej kultury i tradycji. Na plac należy udać się wieczorem, kiedy zamienia się w żywy teatr i wszystko nabiera innego wymiaru. Po zachodzie słońca zapełnia się straganami z miejscowym jedzeniem i wszelkiej maści artystami, grajkami i kuglarzami. Spacerując po tym barwnym centrum mediny musimy uważać aby nie dać się naciągnąć samozwańczym uzdrawiaczom lub wróżbitom.

Marrakesz to wymarzone miejsce na zakupy. Znajdziecie tam tysiące straganów, butików, galerii oraz sklepików oferujących czego dusza zapragnie. Asortyment jest szeroki: od skórzanych bamboszy i torebek, przez przyprawy, ubrania i dywany, a kończąc na ręcznie wykonanych metalowych ozdobach i drewnianych meblach inkrustowanych masą perłową. Co najlepiej przywieźć z Maroka? Doskonałą pamiątką będą tkaniny, misterna biżuteria, wysokiej jakości olejki arganowe i różane, kosmetyki typu czarne mydło, zioła, przyprawy, kilimy i wiele gatunków herbaty.

Marrakesz posiada dziesiątki atrakcji, które łatwo zapełnią tygodniowy pobyt w tym królewskim mieście. Jednakże, jeśli chodzi o najbardziej znane, najczęściej odwiedzane i popularnie miejsca to można się zmieścić już w dziesiątce jak chociażby wspomniany już słynny plac Dżemaa el-Fna, Ogrody Majorelle i Muzeum Yves Saint Laurent’a, Muzeum Marrakeszu, Pałac el-Badi wraz z grobowcami Saadytów oraz Pałac el-Bahia czy też ogrody Le Menara i Meczet Księgarzy.