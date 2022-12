Montaż pompy ciepła – jak uzyskać dofinansowanie?

Choć nie ulega wątpliwości, że pompa ciepła jest zbawiennym dla środowiska naturalnego zamiennikiem kotła węglowego, to wiąże się ze sporą inwestycją na start. Na szczęście można starać się o dofinansowanie do pompy ciepła – polski rząd mocno postawił na dbanie o środowisko. Jak uzyskać dotację? Wyjaśniamy!

Ile kosztuje pompa ciepła z montażem?

Na wysokość inwestycji w pompę ciepła wpływa kilka czynników:

atrakcyjność oferty producenta pomp ciepła,

koszty montażu pompy ciepła,

wymagania budynku dotyczące mocy urządzenia, na które wpływają takie czynniki, jak klasa energetyczna nieruchomości, powierzchnia budynku czy jakość okiennic i drzwi.

Ceny samego urządzenia sprawdzimy na podstawie oferty jednego z najchętniej wybieranych producentów w Polsce, czyli pomp ciepła Immergas. Zestawy (czyli pompa wraz z osprzętem takim jak filtry, zestawy podłączeniowe, ochrona antyzamrożeniowa etc.) z pompą ciepła typu monoblok z serii Magis M kosztują od 50 do 70 tysięcy zł; a split z linii Magis Pro V2 – od 50 do 80 tysięcy zł. Godny uwagi jest również zestaw, w którego skład wchodzi hybrydowa pompa ciepła Victrix Hybrid – cena całego pakietu urządzeń to ok. 45 tysięcy zł. Z kolei same pompy ciepła kosztują od ok. 32 tys. zł (Magis M4) do ok. 73 tys. zł (Magis Combo 16 Plus V2).

Instalacja pompy ciepła, zależnie od typu urządzenia oraz wymagań budynku, może wynosić od ok. 20 do ok. 40 tysięcy zł (przy powierzchni 150 m2).

Wysokie kwoty na fakturach mogą sprawić, że po dowiedzeniu się, ile kosztuje pompa ciepła z montażem, zaczniesz kwestionować opłacalność tej inwestycji. To zrozumiałe – nie każdy ma możliwość wyłożenia takiej kwoty, nie mówiąc już o wzięciu kredytu. Problem mogą jednak rozwiązać dotacje na pompy ciepła; sprawdź poniższą listę aktywnych programów dofinansowania.

Dofinansowanie do pompy ciepła – lista programów

O dofinansowanie do pompy ciepła mogą się starać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy czy rolnicy. Aby je dostać, należy spełnić warunki określone w regulaminie konkretnego programu oraz złożyć wniosek online na jego stronie internetowej. Lista dotacji jest całkiem długa:

– pompa ciepła może być dofinansowana o nawet 32 000 zł, Czyste Powietrze Plus – oferuje dotacje do pompy ciepła do 79 000 zł,

– oferuje dotacje do pompy ciepła do 79 000 zł, Moje Ciepło – dofinansowanie do pompy ciepła wynosi do 30% kosztów, przy powietrznej to maksymalnie 7 000 zł, a gruntowej: maksymalnie 21 000 zł,

– dofinansowanie do pompy ciepła wynosi do 30% kosztów, przy powietrznej to maksymalnie 7 000 zł, a gruntowej: maksymalnie 21 000 zł, Stop Smog – dotacje na pompy ciepła sięgają do 70% kosztów,

– dotacje na pompy ciepła sięgają do 70% kosztów, Agroenergia – dofinansowanie do pompy ciepła wynosi od 15 000 zł do 25 000 zł z opcją otrzymania dodatku 10 000 zł przy montażu hybrydowej pompy ciepła,

– dofinansowanie do pompy ciepła wynosi od 15 000 zł do 25 000 zł z opcją otrzymania dodatku 10 000 zł przy montażu hybrydowej pompy ciepła, Energia Plus – dotacje na pompy ciepła wynoszą maksymalnie 50% kosztów.

Warto również sprawdzić, czy w Twoim regionie nie obowiązują wojewódzkie, gminne lub miejskie dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych.