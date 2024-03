Najlepsze kredki - jak wybrać idealne przybory do szkoły?

Najważniejsze Informacje

Istnieją różne rodzaje kredek (ołówkowe, świecowe, akwarelowe), każde ze specyficzną twardością i zastosowaniem, które warto dobrać do potrzeb użytkownika oraz typu wykonywanej pracy plastycznej.

Wybór kredek wśród popularnych marek (Faber-Castell, Staedtler, BIC) powinien opierać się na kryteriach jakości, trwałości, bezpieczeństwa i cen, a także na preferencjach użytkownika i wymaganej funkcjonalności.

Dbanie o kredki, w tym odpowiednie ostrzenie i przechowywanie, zapewnia ich długotrwała użyteczność, a kreatywne wykorzystanie kredek może wspierać rozwój dzieci w zakresie edukacji i rozwoju artystycznego.

Rodzaje kredki: ołówkowe, świecowe i akwarelowe

Na rynku dostępne są różne rodzaje kredek, każdy z nich ma swoje unikalne cechy i zastosowania. Oto kilka przykładów:

Kredki ołówkowe - najczęściej używane do rysowania i pisania dzięki swojej precyzji. Kredki świecowe - z intensywnym pigmentem i łatwością pokrywania dużych powierzchni, idealne do tworzenia kolorowych rysunków na różnych powierzchniach. Kredki akwarelowe - ze swoją możliwością rozcierania za pomocą wody, doskonałe do malowania i uzyskiwania efektów akwarelowych.

Czy jednak wszystkie kredki są takie same? Czy marka kredek ma znaczenie? Przejdźmy do analizy popularnych marek kredek.

Gdzie można zakupić wszystkie potrzebne produkty? Jednym ze sklepów internetowych, oferujących szeroką gamę artykułów plastycznych jest np. Taniestemplowanie.pl - https://taniestemplowanie.pl/produkty/do-rysowania/dla-dzieci/ .

Kredki ołówkowe

Kredki ołówkowe to podstawowe narzędzie każdego ucznia, nie tylko do pisania, ale także do rysowania, które wymaga szczegółowości i precyzji. Ale czy wiesz, że kredki ołówkowe różnią się od siebie twardością? Tak, twardość kredek ołówkowych ma kluczowe znaczenie dla jakości rysunku. Kredki o wysokiej twardości wkładu pozostawiają cienkie, precyzyjne linie, dlatego są najlepszym wyborem do szczegółowych rysunków. Z kolei kredki o miękkiej twardości nadają się do tworzenia cieni.

Skala twardości ołówków to od 9B (najmiększe) do 6H (najtwardsze). Litera H oznacza ołówki twarde, litera B oznacza ołówki miękkie, a oznaczenia F i HB są pośrednie. Kredki o twardości H są idealne do rysunków technicznych i precyzyjnych detali, gdzie często używa się przyborów geometrycznych. Kredki miękkie typu B doskonale sprawdzają się przy szkicowaniu i cieniowaniu.

Kredki o oznaczeniu HB są uniwersalne i mogą być wykorzystywane zarówno do pisania, jak i rysowania.

Kredki świecowe

Kredki świecowe są ulubieńcem młodszych dzieci. Dzięki łatwości pokrywania dużych powierzchni, intensywność pigmentacji oraz szeroki wybór kolorów, dzieci uwielbiają używać kredek świecowych do tworzenia swoich małych dzieł sztuki. Co więcej, kredek świecowych nie trzeba ostrzyć, są odporne na złamanie i nie pozostawiają zabrudzeń na dłoniach.

Są również idealne do nauki kolorów, pisarskiego chwytu oraz rozwijania wyobraźni i kreatywności. Przy użyciu kredek świecowych można zrealizować techniki plastyczne takie jak topienie kredek i malowanie akwarelą czy wydrapywanka na podkładzie z kredek lub pasteli olejnych. Artykuły plastyczne, takie jak kredki, są niezbędne w procesie twórczym.

Kredki akwarelowe

Kredki akwarelowe to prawdziwe cudo dla małych artystów. Łączą w sobie cechy kredki ołówkowej i farby akwarelowej, umożliwiając precyzyjne rysowanie oraz malowanie efektami podobnymi do farb akwarelowych. Techniki malowania kredek akwarelowych obejmują rysowanie na suchym i mokrym podłożu, co umożliwia kontrolę nad intensywnością kolorów, oraz inne techniki specyficzne dla akwareli, które mogą być eksplorowane przez artystów i uczniów szkoły średniej.

Wśród artystów, nauczycieli oraz starszych uczniów cenione są marki takie jak Caran d’Ache Neocolor II, Faber-Castell Polychromos oraz Derwent, ze względu na ich wysoką jakość i różnorodność zastosowań.

Porównanie popularnych marek kredek

Kredki to nie tylko narzędzie do rysowania, ale także produkt, który powinien być trwały i wygodny w użyciu. Na rynku dostępne są różne marki kredek, ale czy wszystkie są takie same? Czy różnią się jakością, trwałością, a może ceną?

Przyjrzyjmy się bliżej trzem popularnym markom kredek: Faber-Castell, Staedtler i BIC.

Kredki Faber-Castell

Kredki Faber-Castell to jedne z najbardziej cenionych kredek na rynku. Charakteryzują się intensywnymi i nasyconymi kolorami, sześciokątnym kształtem, który zapewnia wygodne trzymanie i kontrolę podczas rysowania. Są wykonane z ekologicznego drewna certyfikowanego przez FSC, co zapewnia ich wysoką jakość i trwałość. Do najczęściej wybieranych modeli kredek Faber-Castell zaliczają się te dostępne na sztuki, zestaw 61 kredek, jak również inne oferowane przez firmę modele.

Opinie użytkowników na temat kredek Faber-Castell są zróżnicowane. Niektórzy wyrażają uznanie dla jakości i trwałości produktu, podkreślając, że kredki te są warte swojej ceny.

Kredki Staedtler

Kredki Staedtler to kolejna popularna marka kredek. Charakteryzują się bogactwem kolorystycznym oraz wysoką oceną ze strony osób zaawansowanych technicznie. Są tańsze od kredek Faber-Castell, ale są podobnie oceniane pod kątem jakości.

Są odpowiednie dla dzieci w różnym wieku, cechują się kompaktowym rozmiarem, dobrze leżą w dłoni i posiadają wysoką odporność na złamania. Opinie użytkowników na temat kredek Staedtler są zróżnicowane:

niektórzy nie są zadowoleni z jakości,

inni chwalą je za wykonanie,

łatwość w temperowaniu,

oraz idealne nadają się do rysowania detali.

Kredki BIC

Kredki BIC to najbardziej ekonomiczna opcja wśród porównywanych marek kredek. Są dostępne w różnych przedziałach cenowych, z ceną zaczynającą się od około 6,00 zł. Najczęściej wybieranymi typami kredek BIC są kredki ołówkowe dostępne w zestawach o różnych rozmiarach oraz bezdrzewne kredki ołówkowe BIC Kids Evolution Triangle z trójkątnym korpusem, odpowiednie dla małych dzieci.

Kredki BIC otrzymują pozytywne oceny od użytkowników, zwłaszcza kredki świecowe tej marki są uznawane za rewelacyjne dla swojej pociechy.

Jak dbać o kredki?

Kredki, tak jak każde inne przybory, wymagają odpowiedniej troski, aby służyły jak najdłużej. Wybór odpowiednich kredek to tylko połowa sukcesu, równie ważne jest ich prawidłowe przechowywanie i konserwacja.

Jak więc dbać o kredki, aby były zawsze gotowe do użycia?

Ostrzenie kredek

Ostrzenie kredek to podstawowy element dbania o nie. Ale czy wiesz, że nie wszystkie kredki powinno się ostrzyć w ten sam sposób? Na przykład, temperówki automatyczne są idealne do szybkiego ostrzenia dużej ilości ołówków i kredek, a do kredek stosowanych w makijażu permanentnym i microblandingu zaleca się używanie specjalnej temperówki.

Ponadto, kredki ołówkowe można ostrzyć za pomocą nożyka lub nożyczek do papieru. Istnieją także specjalne nożyczki przystosowane do miękkich kredek, które są odpowiednie do ostrzenia ołówków o dwóch różnych grubościach. Aby uniknąć łamania grafitu podczas ostrzenia kredek, zaleca się wybór kredek z technologią klejenia SV, która skutecznie redukuje ryzyko łamania się grafitu, nawet w przypadku upadku.

Przechowywanie kredek

Przechowywanie kredek to coś więcej niż tylko wrzucanie ich do piórnika. Aby uniknąć łamania, kredki powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach, takich jak pojemniczki na gumki chlebowe lub temperówki z pojemniczkiem. Pamiętaj, że przechowywanie kredek w temperaturach ekstremalnych może negatywnie wpływać na ich właściwości, dlatego zaleca się unikanie takich warunków i poszukiwanie miejsca o stabilnej temperaturze dla ich przechowywania.

Dobre etui na kredki powinno posiadać solidną gumę, która utrzymuje kredki na miejscu, oraz być zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwiało łatwe rozpoznanie wszystkich kolorów. Przykładem może być Maxi piórnik ze 120 kredkami, oferujący odpowiednią ochronę i widoczność kredek.

Kreatywne pomysły na wykorzystanie kredek

Kredki są nie tylko narzędziem do rysowania, ale także doskonałym narzędziem do nauki. Można je wykorzystać do nauki pisania, liczenia czy poznawania kształtów i kolorów.

Jak więc przekształcić kredki w narzędzie edukacyjne?

Zajęcia plastyczne z kredkami

Kredki to nie tylko narzędzie do tworzenia szkiców czy rysunków. Dzięki różnorodnym technikom, które można zastosować przy użyciu kredek, dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności artystyczne i kreatywność. Przy użyciu kredek istnieje możliwość realizacji wielu kreatywnych projektów plastycznych. Przykładem szczególnie interesującym jest topienie kredek świecowych, które następnie można połączyć z malowaniem akwarelą, aby uzyskać unikalne efekty artystyczne.

Podstawowe metody rysowania i malowania kredek, które mogą wspomagać rozwój umiejętności artystycznych dzieci, obejmują zarówno tradycyjne techniki wykorzystania kredek na sucho, jak i bardziej zaawansowane metody stosowania kredek akwarelowych, które mogą być używane również na mokro.

Kredki jako narzędzie do nauki

Kredki mogą być również wykorzystane jako narzędzie do nauki. Dzieci mogą używać ich do rysowania liter na papierze, co stanowi zabawny i interaktywny sposób na wprowadzenie ich w świat czytania i pisania. Kredki mogą być wykorzystane do nauki liczenia poprzez różne ćwiczenia, takie jak tworzenie labiryntów, rancz, domków, wież itp..

Ćwiczenia z kredek, takie jak malowanie i rysowanie, mogą wspomagać rozwój motoryki małej u dzieci poprzez poprawę precyzji i koordynacji ruchów ręki. Dzięki różnorodnym technikom i możliwościom, kredki mogą stanowić nieocenione narzędzie w edukacji i rozwoju dziecka.