Odkryj fascynujący świat włosów z książkami Artura Kieracha – „Sekretne życie włosów” i „101 pytań o przeszczep włosów”

„Sekretne życie włosów” to poradnik trychologiczny, który zabiera czytelników w podróż po świecie włosów – od ich budowy i cyklu życia po znaczenie kulturowe i społeczne. Dr Artur Kierach, lekarz z ponad 14-letnim doświadczeniem w leczeniu łysienia i przeszczepach włosów metodą FUE-DHI, dzieli się swoją wiedzą w sposób przystępny i angażujący. Książka szczegółowo opisuje strukturę włosa, tłumacząc, dlaczego niektóre włosy są kręcone, a inne proste, oraz co sprawia, że stają się mocne lub kruche. Autor wyjaśnia, jak działa cykl wzrostu włosa, dlaczego tracimy włosy i jakie czynniki – od diety po stres – mogą wpływać na ich zdrowie. To jednak nie tylko naukowa analiza – „Sekretne życie włosów” bada, jak włosy kształtują naszą samoocenę i tożsamość, analizując ich rolę w popkulturze i historii. Praktyczne porady dotyczące pielęgnacji różnych typów włosów, dbania o skórę głowy i unikania najczęstszych błędów w stylizacji sprawiają, że książka jest nieocenionym przewodnikiem dla każdego, kto marzy o zdrowych i pięknych włosach.

Z kolei „101 pytań o przeszczep włosów” to idealna lektura dla osób rozważających transplantację lub chcących dowiedzieć się więcej o tym zabiegu. Dr Artur Kierach, założyciel Kierach Medical Clinic i Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacji Włosów i Trychologii, odpowiada na autentyczne pytania zadane przez pacjentów podczas konsultacji. Książka rozwiewa wątpliwości dotyczące przeszczepu włosów – od tego, czy zabieg jest bolesny, po to, czy przeszczepione włosy są trwałe. Autor omawia różne techniki, takie jak FUE i FUT, oraz wyjaśnia, jak przygotować się do zabiegu i czego spodziewać się po nim. To rzetelne źródło wiedzy, które pomaga podjąć świadomą decyzję, szczególnie dla osób zmagających się z łysieniem różnego typu. Książka jest dostępna także jako audiobook na platformach EmpikGo i Storytel, co czyni ją jeszcze bardziej przystępną dla zapracowanych czytelników.

Obie książki wyróżnia przystępny język, który sprawia, że nawet skomplikowane zagadnienia medyczne stają się zrozumiałe dla każdego. Dr Kierach, dzięki swojemu doświadczeniu zdobytemu w klinikach w Oslo, Paryżu i Polsce, łączy naukową precyzję z praktycznym podejściem, oferując czytelnikom nie tylko wiedzę, ale i inspirację do zadbania o swoje włosy. „Sekretne życie włosów” to lektura obowiązkowa dla miłośników pięknych włosów, fryzjerów i wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć, jak włosy wpływają na nasze życie. Z kolei „101 pytań o przeszczep włosów” to nieocenione wsparcie dla osób, które zmagają się z wypadaniem włosów i szukają skutecznych rozwiązań, takich jak transplantacja.

Nie czekaj – sięgnij po książki „Sekretne życie włosów” i „101 pytań o przeszczep włosów” już dziś! Obie pozycje są dostępne w sprzedaży na drkierach.pl, a cena od 29.90zł– czyni je przystępnym źródłem wiedzy dla każdego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o swoich włosach lub rozważasz przeszczep, te poradniki pomogą Ci podjąć najlepsze decyzje.