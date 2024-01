Odnaleźć najlepszą drogę- kilka słów o znakowaniu powierzchni.

Wayfinding dla biur.

Oznakowanie biur to nieodzowny element przyciągający Pracowników młodszego pokolenia. Tacy właśnie Pracownicy nie czerpią satysfakcji z pracy w nudnym pomieszczeniu biurowym, chcą pracować i przebywać w pomieszczeniach nowoczesnych i dobrze zorganizowanych. W takim otoczeniu rozwiązania do wayfindingu są elementem świadomej polityki o obszarze zasobów ludzkich. W dobrzez oznakowanym biurze nie powinno zabraknąć tabliczek i tablic informacyjnych montowanych na ścianach oraz sufitach. Równie ważne są elementy graficzne wprowadzające walor artystyczno-estetyczny- mogą to być różnego rodzaju murale, tapety, plakaty. Kombinacja elementów estetycznych oraz funkcyjnych powinna nosić wspólne elementy związane z dana marką, tak żeby Pracownik, czy Gość odnosili wrażenie spójności oznakowania.

Wayfinding dla przestrzeni publicznych, urzędów, hoteli, deweloperów.

Inna kategorią oznaczeń są oznaczenia dla szeroko rozumianej strefy użyteczności publicznej. Mowa tutaj o miejscach, które są dostępne dla Każdego odwiedzającego, a nie tylko dla Pracowników, czy ich gości. Oznaczenia takich miejsc spełniają przede wszystkim funkcje informacyjną, pomagając poruszać się po miejscu nieznanym. W przypadku tego typu oznaczeń mowa przede wszystkim o wszelkiego rodzaju tablicach informacyjnych, oznaczeniach konkretnych pomieszczeń (np. tabliczki informacyjne przy drzwiach) oraz o elementach brandingowych, takich jak litery przestrzenne, czy neony. Podobnie jak w przypadku oznakowania biur, oznakowanie przestrzeni publicznych powinno się charakteryzować estetyką i spójnością.

Jeszcze inna kategoria powierzchni, które z powodzeniem znakuje HKK-Group to przestrzenie przemysłowe i logistyczne. Takie oznakowanie ma wiele wspólnego z systemem zarządzania porządkiem w miejscu pracy 5S. System ten nakazuje przechowywanie w miejscu pracy i organizację miejsca pracy w sposób minimalistyczny i przejrzysty. W celu osiągnięcia założeń tego systemu należy oznaczyć miejsce pracy etykietami, tablicami informacyjnymi, tablicami cieni oraz rozrysować i oznaczyć ciągi komunikacyjne za pomocą specjalnych taśm podłogowych. Inną kategorią oznaczeń w tego typu pomieszczeniach jest oznakowanie funkcjonalne, na przykład oznaczenie miejsc składowania (oznakowanie regałów wysokiego składu), które przede wszystkim wspomaga funkcjonowanie systemów informatycznych, takich jak systemy WMS (system zarządzania magazynem), czy system MES (system zarządzania produkcją).