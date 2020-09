Osiedle 4 Pory Roku to projekt spółki deweloperskiej TTS Development

Skąd pomysł na inwestycję w Świdniku?

Wybór lokalizacji wpisuje się w strategię naszej firmy. Inwestujemy w mniejsze miejscowości z perspektywami. Uważamy, że taką miejscowością jest Świdnik jako część aglomeracji lubelskiej. Chcielibyśmy dać klientom alternatywę dobrze zoptymalizowanych mieszkań. Staramy się wybierać takie grunty, aby osiedle spełniło oczekiwania przyszłych mieszkańców. Jest to już kolejna inwestycja w systemie budowy Technobeton, firmy która jest częścią szerszej grupy kapitałowej. Budujemy szybko, efektywnie, sprawdzoną technologią. Osiedle w Świdniku będzie kopią osiedla Nowy Świat w Lublinie, gdzie przyczyniliśmy się do zrewitalizowania dzielnicy Dziesiąta.

Jak są największe plusy mieszkania w Świdniku?

Lokalizacja osiedla 4 Pory Roku jest bardzo korzystna. Jest ono świetnie skomunikowane z innymi częściami Świdnika oraz pozwala na wygodny wyjazd poza miasto. To jedynie około 15 minut drogi samochodem do centrum Lublina. W Świdniku stawiamy też na rozwiązania eko, gdyż przygotowaliśmy instalacje fotowoltaiczne. Do części wspólnych będą należały trzy instalacje, co znacznie obniży koszty wspólnoty mieszkaniowej dotyczące zużycia energii elektrycznej. Dodatkowo każdy z trzech garaży podziemnych wyposażymy w stanowisko do ładowania samochodów elektrycznych. Niezaprzeczalnym atutem są też niższe ceny mieszkań niż w Lublinie.

Budujecie z prefabrykatów. Na czym polega ta metoda?

Nasze inwestycje oparte są na nowoczesnej technologii budowy z prefabrykatów. Jest to system wprowadzany od kilku lat na rynek polski i cieszy się coraz większym uznaniem. Strategią naszej firmy jest dostarczanie takich rozwiązań, które dają gwarancję optymalizacji kosztów projektów przy zachowaniu jakości. Zapewniamy rozwiązania techniczne, termiczne, akustyczne i środowiskowe dla wszystkich typów budynków: domów, lokali mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej. Oferujemy szeroki wybór materiałów prefabrykowanych. Są to innowacyjne strunobetonowe stropy, prefabrykowane biegi schodowe, nadproża i system pustaków murowych. Wszystkie elementy potrzebne do wybudowania stanu surowego produkujemy w swojej fabryce Technobeton w Stężycy koło Dęblina.

Co wyróżnia firmę na rynku mieszkań?

Pomysł pierwszej inwestycji na Nowym Świecie w Lublinie powstał sześć lat temu i został opracowany w oparciu o naszą technologię. Był świetny, ale nie było chętnych. W końcu założyliśmy sami firmę deweloperska, pozyskaliśmy grunt w Lublinie i to się świetnie sprawdziło. Produkt, który uzyskaliśmy spodobał się i bardzo szybko udało nam się sprzedać mieszkania. Największą przewagą nad konkurencją jest to, że jesteśmy jedną z niewielu firm deweloperskich, która oferuje w budynki o szerokości 12 metrów, tak zwany „trakt” 12 metrowy. Oznacza to, że wszystkie mieszkania oprócz kawalerek mają okna z dwóch lub z trzech stron świata. Jest to najbardziej optymalny układ mieszkań i z punktu widzenia użytkowania jest on bardzo korzystny. Konkurencja stara się „wycisnąć” z działki maksymalną ilość powierzchni użytkowej mieszkań projektując budynki o szerokości traktu 18 metrów, co powoduje, że znaczna część mieszkań jest jednostronna. My staramy się projektować inaczej. Przy zmniejszonym tak zwanym PUMie (powierzchni użytkowej mieszkań) uzyskujemy efekty ekonomiczne dzięki temu, że mamy bardzo dobrze rozplanowane mieszkania zamiast tzw. mieszkań wynikowych (dużych mieszkań o złym układzie wynikającym z głębokości budynku, na które z reguły deweloper musi stosować duże rabaty), co z kolei powoduje małą różnicę ceny pomiędzy dużymi i małymi mieszkaniami. W naszych realizacjach cena może różnić się jedynie z powodu wysokości kondygnacji.

Jak branża budowlana radzi sobie w czasach pandemii?

W czasie najgorszego „lockdownu” budowy nie stanęły, ale jeśli chodzi o sprzedaż był przestój. Powoli się to odbudowuje i obecnie sytuacja w branży jest na poziomie sprzed epidemii koronawirusa. Natomiast w tej chwili ceny są jeszcze sprzed pandemii, chociaż na rynku mogą się zdarzać chwilowe spadki cen z powodu przejściowych lub trwałych trudności finansowych deweloperów. Moim zdaniem mamy duży niedosyt na rynku mieszkań. Uważam, że w obecnej sytuacji przetrwają najsilniejsze i stabilne firmy. Te, które będą budowały z własnych środków.

Jakie macie Państwo plany na nadchodzące lata?

Cały czas inwestujemy w mniejszych miastach na wschodzie Polski. Zamierzamy kontynuować ten kierunek. Budujemy w Świdniku, Chełmie, Dęblinie, a także poza regionem - w Legnicy. Miarą naszego sukcesu jest komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego inwestycje, które prowadzimy posiadają szereg rozwiązań podnoszących jakość życia. Sprawdzone układy mieszkań, atrakcyjne lokalizacje, rozwiązania eko – to tylko kilka atutów, które określają nasze realizacje. Identyfikujemy potrzeby klientów oraz to dla kogo budujemy mieszkania. Firma TTS Development rozwinęła się dosyć szybko. Szykujemy się do dużej inwestycji w Lublinie, ale nie chciałbym jeszcze zdradzać szczegółów.

Firma otrzymała już wiele certyfikatów i nagród. Jakie są najważniejsze?

Czterokrotnie uzyskaliśmy tytuł Gazeli Biznesu, w rankingu najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw. Dwukrotnie wyróżnienie od Forbes, w tym dla naszej spółki zależnej Zoomtech za rok 2019 – pierwsze miejsce w kategorii firm o poziomie przychodów od 5 do 50 mln w województwie lubelskim.

Osiedle 4 Pory Roku znajdujące się przy ul. gen. Roweckiego „Grota” to cztery 3-piętrowe budynki, a każdy z nich będzie miał swoją nazwę, nawiązującą do pory roku: Jesień, Zima, Wiosna, Lato. Są to lokale idealne do zamieszkania dla rodzin czy singli, a także doskonałe pod inwestycję. W ofercie znajdują się mieszkania 1-,2-,3-,4-pokojowe o powierzchniach od 27 do 69 m². Więcej informacji na: www.ttsdevelopment.pl