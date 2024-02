Porady dla kierowców kat. C+E poszukujących pracy

Kierowca ciężarówki - zawód deficytowy

Od kilku lat kierowca kat. C+E znajduje się w czołówce zawodów, w których liczba wolnych miejsc pracy przekracza ilość osób zainteresowanych tego rodzaju zatrudnieniem. W obliczu takiej sytuacji można powiedzieć, że nie ma większego problemu z tym, by rozpocząć karierę jako kierowca bez doświadczenia, lecz z drugiej strony, na wysokopłatna praca kierowca CE, o najkorzystniejszych warunkach wciąż dostępna jest tylko dla tych najlepszych, godnych zaufania, pracujących w branży od lat.

Niezależnie od tego, czy dopiero marzysz o rozpoczęciu swojej przygody za dużym kółkiem, czy jazda z naczepą nie ma przed Tobą tajemnic, na pewno możesz przebierać w ofertach dostosowanych do Twoich kwalifikacji i oczekiwań finansowych.

Jak szukać pracy jako kierowca C+E?

Najbardziej doświadczeni truckerzy bardzo często znajdują zatrudnienie z polecenia. Aktywne funkcjonowanie w branży pozwala stworzyć wartościową sieć kontaktów, a pracowitość oraz uczciwe podejście do wykonywania swoich obowiązków szybko zostaje dostrzeżone przez innych.

Kolejną opcją jest oczywiście przeglądanie ofert online. Do tego celu powstały miejsca typu Job In Trans, gdzie znajdziesz ogłoszenia o pracę skierowane wyłącznie do kierowców zawodowych. Interesuje Cię praca kierowca CE pomorskie? Wybierz odpowiednie filtry, zaznacz region, ale również to, czy preferujesz trasy krajowe, czy międzynarodowe oraz w jakim systemie, a pojawią Ci się najlepiej dopasowane wyniki.

Zanim złożysz aplikację na pracę kierowcy

Koniecznie zapoznaj się z wymaganiami oraz z warunkami pracy. Najczęściej popełnianym błędem jest decydowanie się na trasy międzynarodowe, bez realnej świadomości, z czym wiąże się spędzanie większości czasu samotnie w kabinie. Najciężej znoszą to ekstrawertycy, którzy lubią się otaczać ludźmi bądź mają silną więź z rodziną, małe dzieci, pasje. Ustal więc swoje możliwości i priorytety, by móc związać się z daną firmą na dłużej.

Warto też zapoznać się z opiniami o danym pracodawcy, upewnić się, czy przestrzega wszelkich przepisów i jest uczciwy wobec swojej kadry.