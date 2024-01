Praca w Lublinie. Najbardziej poszukiwane zawody i umiejętności

Rynek pracy Lublin – co ma do zaoferowania?

Zgodnie z informacjami na koniec 2023 r., bezrobocie w Lublinie wynosi 4,3%. To znacznie lepszy wynik niż w całym województwie (7,3%), ale też lepszy niż średnia krajowa (5%). Można zatem stwierdzić, że gdy ktoś poszukuje pracy w Lublinie, znajdzie ją bez problemu.

Co ciekawe, problem bezrobocia w mieście dotyczy niemal w identycznym stopniu mężczyzn, co kobiet (stanowią one 49,9% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych). W najgorszej sytuacji są niepełnosprawni zdolni do podjęcia pracy – już 6,1% wszystkich bezrobotnych w Lublinie to właśnie przedstawiciele tej grupy, a ich liczba niestety rośnie z miesiąca na miesiąc.

Przejściowych problemów ze znalezieniem zatrudnienia doświadczają również ludzie młodzi, prosto po szkole czy po studiach. Osoby poszukujące pierwszej pracy stanowią 4,8% bezrobotnych. Zjawisko to jest jednak powszechne w całym kraju i naturalne.

Na kogo czeka dobra praca w Lublinie?

W Lublinie pracę najłatwiej znajdą specjaliści – i to niezależnie od poziomu wykształcenia. W przypadku osób po studiach wakaty czekają na analityków w IT, lekarzy i pielęgniarki, nauczycieli (zwłaszcza praktycznej nauki zawodu, przedmiotów zawodowych oraz oligofrenopedagogów), a także na psychologów i psychoterapeutów oraz na administratorów baz danych.

Po kierunkowej szkole średniej lub po ukończeniu odpowiednich kursów pracę znajdą w Lublinie znajdą opiekunowie przedszkolni i osób starszych, mechanicy samochodowi, operatorzy sprzętu ciężkiego oraz kandydaci do służb mundurowych.

Dla osób, które ukończyły zawodówkę, również znajdzie się w Lublinie ciekawa i dobrze płatna praca. Potrzebni są kierowcy (zwłaszcza samochodów ciężarowych i autobusów), spawacze, stolarze, robotnicy budowlani, magazynierzy oraz operatorzy maszyn na produkcji.

Jak zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w Lublinie?

Aby mieć większe szanse na naprawdę dobrze płatną pracę w Lublinie, trzeba przestrzegać dwóch prostych reguł: stawiać na specjalizację oraz unikać zawodów nadwyżkowych. Warto zatem wiedzieć, że rynek jest już przesycony fryzjerami, kierowcami samochodów osobowych, ślusarzami oraz pracownikami biur podróży – w tych zawodach poszukiwanie pracy będzie trudne.

Najlepiej od razu kształcić się w którymś z przyszłościowych kierunków. Dobrym sposobem na znalezienie dobrej pracy będzie również przebranżowienie. Można w tym celu skorzystać z bogatej oferty kursów i szkoleń, a także szkół policealnych i studiów podyplomowych, organizowanych zarówno stacjonarnie, jak i online

Oferty pracy Lublin – gdzie ich szukać?

