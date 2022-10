Prawo karne - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Gdzie jeszcze można znaleźć przepisy prawa karnego?

Część przestępstw opisanych jest także w ustawach szczególnych. N przykład przepisy związane z przestępstwami narkotykowymi znaleźć można w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Innym tego typu przykładem jest ustawa Prawo własności przemysłowej, w której znajdziemy opisy przestępstw takich jak nieuprawnione używanie znaku towarowego czy kradzież autorstwa projektu wynalazczego.

Jesteś oskarżony lub podejrzany w sprawie karnej?

Podejrzany jest osobą, przeciwko której postawiono zarzut popełnienia konkretnego przestępstwa. Od momentu skierowania przeciwko podejrzanemu aktu oskarżenia do sądu, staje się on oskarżonym. Zarówno oskarżonemu jak i podejrzanemu przysługują konkretne uprawnienia w toku postępowania karnego. Są nimi m.in. prawo do końcowego zapoznania się z aktami postępowania czy prawo do odmowy składania wyjaśnień w sprawie. Rolą dobrego adwokata jest czuwać nad tym, by prawa, jakie przysługują podejrzanemu albo oskarżonemu nie zostały naruszone na żadnym etapie postępowania karnego.

Pomoc adwokata w sprawie karnej

Po pomoc do adwokata można udać się na każdym etapie postępowania karnego. Warto pamiętać, że przepisy prawa karnego przewidują możliwość wzięcia udziału adwokata w poszczególnych czynnościach procesu karnego. Doświadczenie wskazuje, że wcześniejsze wstąpienie adwokata do sprawy ułatwia skuteczną obronę. Dotyczy to przede wszystkim przesłuchań i czynności okazania. Dzięki umiejętnemu zadawaniu pytań do świadków i biegłych adwokat pomoże zweryfikować zasadność stawianych zarzutów. Po zakończeniu postępowania karnego adwokat dokonuje jego podsumowania i w mowie końcowej przedstawia wszystkie racje przemawiające na korzyść oskarżonego.