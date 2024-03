Przejażdżka bolidem V-Storm, czyli niezapomniana przygoda dla dwojga!

Jazda bolidem tylko dla profesjonalistów? Niekoniecznie!

Decydując się na przejazd bolidem V-Storm, możesz liczyć na ekstremalne wrażenia, wcielając się w rolę pasażera. Co ważne, omawiany model oferuje 2 miejsca pasażerskie, dzięki czemu możesz wybrać się na niezapomnianą przejażdżkę z osobą towarzyszącą! Za kierownicą V-Storm zasiada wyszkolony i doświadczony kierowca, którego obecność jest gwarantem wyjątkowej rozrywki i bezpieczeństwa.

Czym charakteryzują się bolidy?

Bolidy charakteryzują się szeregiem specyficznych cech, które są kluczowe dla ich funkcjonowania i osiągania najwyższych prędkości na torze wyścigowym. Które z nich są najważniejsze?

Lekkość — bolidy są bardzo lekkie, co jest kluczowe dla osiągania zawrotnej prędkości. Konstrukcja z wykorzystaniem lekkich materiałów, takich jak włókno węglowe, jest powszechna w celu zminimalizowania masy pojazdu. Aerodynamika — pojazdy takie jak V-Storm są zaprojektowane z myślą o maksymalnej aerodynamice. Posiadają m.in. przednie i tylne skrzydła, dyfuzory i inne elementy, które generują docisk aerodynamiczny, co pozwala utrzymać pojazd na torze przy dużych prędkościach. Technologia — bolidy wyścigowe są wyposażone w zaawansowane technologie, zarówno pod względem silnika, jak i elektroniki. Systemy kontroli trakcji, ABS, systemy monitorowania danych telemetrii i wiele innych są wykorzystywane do zoptymalizowania wydajności i bezpieczeństwa pojazdu. Bezpieczeństwo — pomimo zawrotnych prędkości bezpieczeństwo kierowcy zawsze powinno być priorytetem. Bolidy są wyposażone w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, takie jak kokpit zamknięty, systemy ochrony przed uderzeniem (takie jak system HANS), systemy ochrony przed pożarem i inne.

Te cechy sprawiają, że bolidy są nie tylko niezwykle szybkie, ale także technologicznie zaawansowane i zaprojektowane z myślą o rywalizacji na torze wyścigowym.

Jak prezentuje się V-Storm?

Pojazd jest wyposażony w modulowane nadwozie, dzięki któremu wymiana silnika zajmuje tylko kilka sekund. V-Storm to potężna maszyna zasilana czterocylindrowym silnikiem Subaru typu boxer o mocy 300 KM, która potrafi osiągnąć prędkość 100 km/h w zaledwie 2,7 sekundy! Takim wynikiem nie mogą poszczycić się nawet Lamborghini Gallardo, KTM X-BOW czy Ferrari F430.

W centralnym miejscu pojazdu znajduje się fotel kierowcy, a dwa mniejsze tuż za nim to miejsca dla pasażerów spragnionych mocnych wrażeń. Naturalnym rywalem V-Storm jest Ariel Atom. To pojazd, który osiąga podobne osiągi, jednak w przeciwieństwie do V-Storm nie jest w stanie pomieścić kierowcy i aż 2 pasażerów. Między innymi dlatego omawiany bolid jest jednym z najciekawszych aut w ofercie Devil-cars.pl. Jazda V-Stormem to doskonały sposób na wspólne spędzenie emocjonujących chwil na torze.

V-Storm - osiągi i dane techniczne

V-Storm jest jednym z najszybszych aut w naszej ofercie. Wszystko dzięki bardzo niskiej wadze całkowitej wynoszącej 700 kg i niebywałej mocy! Ten bolid napędza 2-litrowy silnik Subaru o mocy 300 KM. Na każdy koń mechaniczny przypada więc zaledwie 2,33 kilograma wagi. Kokpit V-Storma jest inspirowany kultowymi bolidami Formuły 1 McLarena. Ta inspiracja zaowocowała jedynym w swoim rodzaju pojazdem, który jest w stanie podbić każdy tor wyścigowy!

Jeśli marzysz o wyjątkowym doświadczeniu na torze, V-Storm to optymalny wybór. Jego lekkość, dynamika i oszałamiające przyspieszenie sprawią, że poczujesz się jak prawdziwy kierowca wyścigowy. Chcesz podzielić się tą przygodą z bliską osobą? Przejażdżka dla dwojga w V-Stormie to doskonały prezent bez względu na okazję. Zasiądź wygodnie w fotelu pasażerskim obok naszego doświadczonego kierowcy i poczuj moc adrenaliny. Przed jazdą upewnij się, że masz mocne nerwy i gotowość na ekstremalne wrażenia!