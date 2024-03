Włoskie produkty ponownie w ofercie Stokrotki!

Akcja „Włochy od kuchni” będzie prowadzona w supermarketach sieci. W czasie jej trwania na półkach Stokrotki dostępnych będzie wiele oryginalnych produktów, z których przygotować można szybkie i smaczne dania.

Miłośnicy włoskich potraw znajdą w sklepach Stokrotki szeroki wybór artykułów charakterystycznych dla tej popularnej kuchni. Należą do nich oczywiście różnego rodzaju makarony, np. bavette, maccheroni, casarecce, orecchiette i cannelloni, a także typowe wyroby takie jak tortellini, gnocchi czy ravioli. Ważne dla włoskiej kuchni celebrowanie posiłków nie może obyć się również bez serów. Na półkach Stokrotki nie zabraknie więc provolone, pecorino, gorgonzoli, mozzarelli, ricotty czy mascarpone. Dostępne będą także wędliny, które jak na przykład szynka prosciutto mogą stanowić zarówno dodatek do wielu dań, jak i przystawek.

Charakterystyczne dla kuchni włoskiej są ponadto pomidory. Dlatego w Stokrotce znaleźć je będzie można w wielu wydaniach – w postaci przecierów, passat, sosów, koncentratów stanowiących podstawę wielu dań. W ofercie nie pominięto również znanych produktów umożliwiających odtworzenie w domu ulubionych włoskich smaków, np. pinsy, spodów do pizzy czy ryżu do risotto. Poza tym dostępne będą artykuły dla wielbicieli przystawek i przekąsek, m.in. grissini, crostini i bruschetty. Włochy znane są dodatkowo ze znakomitych kaw i deserów. Dlatego klienci obok kaw ziarnistych i mielonych będą mogli wybierać wśród dużej oferty słodkości – lodów, ciasteczek cantucci, tiramisu czy babek panettone.

– W kolejnej edycji naszej kulinarnej podróży po świecie wracamy do Włoch. Włoska kuchnia jest szczególnie popularna i lubiana. Dlatego to jej chcieliśmy dedykować pierwszą tegoroczną edycję akcji, w której wprowadzamy do oferty produkty z całego świata. Kontynuujemy działania z wybranymi kuchniami, ponieważ bardzo dobrze wpisują się one w format naszych sklepów oparty na bogatym asortymencie, doskonałej jakości i świetnych promocjach. Zapraszamy więc klientów do naszych supermarketów po wiele oryginalnych produktów, w atrakcyjnych cenach, które umożliwią odtworzenie w domu unikalnych i pysznych smaków kuchni słonecznej Italii – mówi Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.

Szczegóły oferty „Włochy od kuchni” znaleźć można w gazetce promocyjnej dostępnej w sklepach, na stronie internetowej sieci i w aplikacji Nasza Stokrotka. Zamieszczone są w niej również przepisy na popularne dania promowanej kuchni, np. spaghetti carbonara.