Włoskie ziarna do parzenia espresso i nie tylko

Tradycyjne włoskie kawy wyróżniają się najlepszą jakością ziaren kawy i idealnym stopniem palenia. Dzięki nim każdy napar cechuje się znakomitym aromatem, a także smakiem bez nadmiernej goryczki i kwasowości. Jeśli chcesz, by każdego poranka budzić się filiżanką dobrego espresso, a po południu delektować smakiem lekkiego latte, sprawdź, jakie ziarna kawy wybierać.

Prawdziwa włoska kawa do espresso

Najlepsza kawa do espresso powstaje we Włoszech, czyli w kraju, w których powszechnie pije się mocną kawę o poranku. Polecane gatunki kawy zawierają optymalną ilość kofeiny, dlatego szybko pobudzają organizm. Jednocześnie kawa zachowuje intensywny smak bez nadmiernej kwasowości i goryczy. Kawy takie jak https://www.mediaexpert.pl/supermarket/kawa-i-dodatki/kawy/lavazza można wykorzystać do ekspresu przelewowego, automatycznego i półautomatycznego, lecz najlepsze espresso powstaje dzięki ekspresom automatycznym.

Kawa ziarnista do aromatycznego espresso

Kawa przeznaczona do espresso zawiera więcej kofeiny niż ziarna odpowiednie do kaw mlecznych lub smakowych. Do przyrządzenia espresso używa się około 7 g zmielonych ziaren, które zalewa się niewielką ilością gorącej wody. Kawa nie zawiera żadnych dodatków w postaci syropów, mleka i przypraw. W filiżance znajduje się zaledwie kilka jej łyków, jednak świeżo zmielone ziarna zawierają na tyle dużo kofeiny, że już parę łyków usuwa zmęczenie i podnosi poziom koncentracji. W celu przyrządzenia espresso najlepiej wykorzystać kawę ziarnistą z oferty takiej jak https://www.mediaexpert.pl/supermarket/kawa-i-dodatki/kawy/dallmayr. Młynek w ekspresie ciśnieniowym mieli ziarna na dowolną grubość. W zależności od grubości mielenia espresso z ekspresu ciśnieniowego ma nieco inny smak i aromat. Samodzielne mielenie kawy ziarnistej pozwala dopasować je do własnych preferencji.

Najlepszą kawę espresso przyrządza się z ziaren Arabica. To właśnie one cechują się przyjemną kwasowością, dlatego mocna kawa nie podrażnia żołądka i nie powoduje przykrych doznań smakowych. Odpowiada nawet na potrzeby osób, które rzadko piją kawę i tylko od czasu do czasu chcą pobudzić się do działania o poranku.

Kawa, która budzi o poranku i dodaje energii po pracy

Tradycyjne włoskie kawy do parzenia espresso można wykorzystywać również do przygotowywania innych kaw. Dzięki dodatkowi mleka i syropów smakowych sprawdzają się także do parzenia cappuccino, americano, czy też lekkiej latte. Na uwagę zasługują również ziarna smakowe z dobrych palarni kawy, takie jak GBS kawa https://www.mediaexpert.pl/supermarket/kawa-i-dodatki/kawy/gbs. Są to kawy o smaku: mlecznej czekolady, karmelu lub słodkich wafelków, które świetnie komponują się z popołudniowym deserem. Dzięki nim można odzyskać energię po pracy. Do wyboru jest również kawa bezkofeinowa smakowa, po którą można sięgać nawet wieczorem, gdyż nie powoduje problemów z zasypianiem.