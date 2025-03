Wycieczki kulinarne z Szamane | Jak doświadczać kuchni świata?

Czym charakteryzują się wycieczki kulinarne? Jak poznać autentyczną kuchnię? Wycieczki kulinarne to nic innego jak poznawanie odwiedzanych krajów "od kuchni". Poza odwiedzaniem sztandardowych zabytków i znanych miejsc, mozesz zagłębić się w lokalną kulturę jedzenia, poznać ludzi stojących za smakiem tradycyjnych potraw, a także wspólnie celebrować wyśmienitą kuchnię przy jednym stole. Podczas wycieczek objazdowych o tematyce kulinarnej odwiedzisz lokalne jadłodajnie, gdzie nie zaglądają turyści i będziesz miał(a) okazję spróbować legendarnych potraw lokalnej kuchni, które przygotowywane są od lat według tej samej receptury. Czasami nawet od dziesięcioleci. Prosta kuchnia domowa to jedno, jednak na wycieczce nie może zabraknąć dobrej klasy restauracji, cenionych przez smakoszy i wyróżnionych m.in rekomendacją, bądź gwiazdką Michelin. To inne oblicze lokalnej sztuki kulinarnej, której doświadczysz na takim wyjeździe. Niezwykle ważnym jest, aby doświadczyć autentycznej kuchni na wszystkich poziomach. Zaczynając od jedzenia ulicznego i prostych jadłodajni, przez restauracje i bistra średniej klasy, po wysokiej klasy lokalne słynące z kuchni fusion i kuchni lokalnej w nowoczesnych, odważnych aranżacjach. Jednak samo jedzenie to nie wszystko, istnieje o wiele więcej aktywności o tematyce kulinarnej, w których możesz wziąć udział.

Warsztaty kulinarne za granicą | Maroko, Japonia czy Gruzja?

Nieodłącznym i jednym z najbardziej interesujących punktów programu są warsztaty gotowania, podczas których sam(a) przygotujesz lokalne smakołyki pod okiem doświadczonego kucharza. Pomysłów na warsztaty jest mnóstwo. W Maroku przygotujesz aromatyczny Tagine, w Gruzji legendarne "pierogi" Chinkali, a w Japonii nie może zabraknąć znanego przez wszystkich fanów japońskiej kuchni - Sushi.

Zanim włożysz kuchenny fartuch, czeka Cię bardzo ważna aktywność, która jest nieodłącznym elementem warsztatów gotowania za granicą. To zakupy na lokalnym targu w towarzystwie kucharza, który doradzi co kupić, aby przyrządzić jak najbardziej autentyczne potrawy. Zagadujesz do sprzedawców w poszukiwaniu najświeższych składników i przypraw, degustujesz, próbujesz, dowiadujesz się o nowych produktach i składnikach. Taki spacer z przewodnikiem po targu to prawdziwa kulinarna gratka!

Zajęcia odbywają się w domach lokalnych mieszkańców, a czasami w specjalnie przygotowanych na tę okazjach studiach kulinarnych, dzięki czemu w podczas wycieczki znajdziesz czas na obserwację codziennego życia i kuchni mieszkańców odwiedzanego kraju. To atrakcyjna wymiana kulturowa, z której skorzystasz Ty, a także gospodarze. Wycieczka z Szamane nie może obyć się bez warsztatów gotowania z prawdziwego zdarzenia.

Wszystko to składa się na kulinarną wycieczkę pełną smakowitych doświadczeń i przygód! A co najważniejsze, poznajesz odwiedzany kraj z perspektywy jedzenia, co pozwoli Ci się dowiedzieć wiele o jego kulturze i zwyczajach. Jeśli uwielbiasz próbować nowych dań i przekąsek i odnajdujesz się w kuchennych akcjach to wycieczki kulinarne z pewnością są dla ciebie idealnym pomysłem na urlop! Zdobędziesz nowe pomysły, inspiracje i zaktualizujesz swój dotychczasowy jadłospis! Twoje kubki smakowe Ci za to podziękują, a przyjaciele będą wniebowzięci kiedy przyjdzie im spróbować Twoich aromatycznych dzieł.

Jakie atrakcje czekają na Ciebie w tracie wyjazdu kulinarnego?

Warsztaty gotowania pod okiem specjalistów

Wycieczka z lokalnym przewodnikiem w poszukiwaniu autentycznych smaków

Degustacja lokalnych potraw i napojów w różnej klasy restauracjach i stoiskach

Jedzenie w tradycyjnych restauracjach, stołowanie się tak jak mieszkańcy

Branie udziału w wydarzeniach i festiwalach kulinarnych

Odwiedzanie lokalnych targowisk

Zdobywanie wiedzy o produkcji żywności, odwiedzając gospodarstwa rolne i producentów rzemieślniczych

Degustacje win w winnicach, kawy na farmach kawy i herbaty w lokalnych wytwórniach

I wiele innych!

Podróże kulinarne | Dokąd jechać?

Wyjazdy kulinarne to temat zyskujący coraz większe rzesze zwolenników w ciągu ostatnich kilku lat. Doskonale wiemy, że podróż do Włoch będzie bazować na wszystkim znanej włoskiej kuchni, wyśmienitych makaronach i pizzy, wycieczka na Węgry nie obejdzie się bez gulaszu i słodkiego wina Tokaj, a w Turcji spróbowanie prawdziwego, rozpływającego się w ustach kebaba będzie główną atrakcją. Krajów, które można eksplorować kulinarnie nie brakuje! Z biurem podróży Szamane możesz odkryć:

Japonię - Tradycyjne potrawy japońskie takie jak ramen, udon, sushi czy grillowana wołowina wagyu. Nowoczesne Tokio, tradycyjne Kioto, czarne jajka z doliny Owakudani czy nocleg w buddyjskim klasztorze Koyasan.

- Tradycyjne potrawy japońskie takie jak ramen, udon, sushi czy grillowana wołowina wagyu. Nowoczesne Tokio, tradycyjne Kioto, czarne jajka z doliny Owakudani czy nocleg w buddyjskim klasztorze Koyasan. Chiny - Tybetańskie miasta i wsie, pachnący olejem chilli Syczuan, rezerwat Pandy Wielkiej, starożytne miasteczka w okolicy Lijang czy wapienne wzgórza i soczyście zielone lasy w Yangshuo.

- Tybetańskie miasta i wsie, pachnący olejem chilli Syczuan, rezerwat Pandy Wielkiej, starożytne miasteczka w okolicy Lijang czy wapienne wzgórza i soczyście zielone lasy w Yangshuo. Malezję - Nowoczesne Kuala Lumpur i wieże Petronas, kolonialne miasto Georgetown i niesamowita mieszanka smaków. Zielone wzgórza herbaciane Cameron Highlands i dzika natura na Borneo.

- Nowoczesne Kuala Lumpur i wieże Petronas, kolonialne miasto Georgetown i niesamowita mieszanka smaków. Zielone wzgórza herbaciane Cameron Highlands i dzika natura na Borneo. Indonezję - Największy wyspiarski kraj świata i kulinarna mozaika, wulkaniczna Jawa, magiczna wyspa Bali i rajski Park Narodowy Komodo. Aromatyczna i wyrazista kuchnia.

- Największy wyspiarski kraj świata i kulinarna mozaika, wulkaniczna Jawa, magiczna wyspa Bali i rajski Park Narodowy Komodo. Aromatyczna i wyrazista kuchnia. Wietnam - Oszołamiające pola ryżowe, bogaty w dania street food, górzyste smaki połnocnego Wietnamu i owoce morza środkowego Wietnamu. Duża rożnorodność i orientalne smaki.

- Oszołamiające pola ryżowe, bogaty w dania street food, górzyste smaki połnocnego Wietnamu i owoce morza środkowego Wietnamu. Duża rożnorodność i orientalne smaki. Tajlandię - Jedna z najsmaczniejszych kuchni świata, zastłoczony Bangkok i jego różnorodne smaki, dżungla Khao Sok i rajska wyspa Koh Phangan bez tłumów turystów.

- Jedna z najsmaczniejszych kuchni świata, zastłoczony Bangkok i jego różnorodne smaki, dżungla Khao Sok i rajska wyspa Koh Phangan bez tłumów turystów. Maroko - Soczyste tagine i aromatyczne kuskusy. Marokańskie mediny i piaszczyste wydmy Erg Chigaga. Nieturystyczny Antyatlas i poznawanie smaków regiony południowego Maroka

- Soczyste tagine i aromatyczne kuskusy. Marokańskie mediny i piaszczyste wydmy Erg Chigaga. Nieturystyczny Antyatlas i poznawanie smaków regiony południowego Maroka Sri Lanka - Homary zapiekane po lankijsku w sosie curry. Spotkania z wielorybami i dzikimi słoniami w parkach narodowych. Obfitość owoców morza na piaszczystych plażach Sri Lanki.

Dlaczego turystyka kulinarna zyskuje na popularności?

Eksplorowanie zagranicznych kuchni to esencja świadomego podróżowania. Poznawanie mieszkańców, ich tradycji, kultury i ulubionych potraw to niezwykle fascynujące zajęcie, które można pielęgnować przez długie lata. Nie ma nic lepszego niż ucztowanie przy jednym stole z ludźmi z odrębnych kultur. To prawdziwa esencja Szamane.