18-letni miłośnik „białego szaleństwa”

Bialscy kryminalni, zwalczający przestępczość narkotykową uzyskali informację, ustalili że 18-letni mieszkaniec miasta w miejscu swojego zamieszkania posiada narkotyki. Gdy weszli pod wskazany adres potwierdziły się przypuszczenia funkcjonariuszy. Ujawnili tam foliowe woreczki z zawartością białego proszku i tabletkami oraz wagi kieszonkowe.

Po przeprowadzeniu wstępnego badania potwierdzili, że jest to amfetamina oraz extazy. Zabezpieczona ilość wystarczyłaby do sporządzenia ponad 400 porcji dealerskich tych narkotyków. Nielegalne środki zostały zabezpieczone natomiast 18-latek podejrzewany i ich posiadanie został zatrzymany do wyjaśnienia. Młodzieniec usłyszał już zarzut. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.