Farming Simulator 25: Takiej maszyny w grze jeszcze nie było (wideo)

Od premiery w listopadzie minionego roku, gra Farming Simulator 25 znalazła już ponad 3 miliony nabywców na całym świecie. Będzie ich zapewne sukcesywnie przybywać. Tak, jak i dodatków. Już dziś (11 marca) do sprzedaży trafia NEXAT Pack.

To 12 nowych maszyn takich marek jak Einböck, Geringhoff i Väderstad, DAMMANN, Evers Agro i Wienhoff (te trzy ostatnbie debiutują w Farming Simulator).

Jednak główną nowością jest NEXAT (Next Generation Agriculture Technology). To pierwszy na świecie kompleksowy system do uprawy roślin, wyprodukowany przez niemiecką firmę NEXAT.

To wszechstronny pojazd, który ma umożliwiać rolnikom wykonywanie wielu zadań rolnych za pomocą jednej maszyny oraz połączenia z nią wszystkich niezbędnych narzędzi.

Uprawa, siew, nawożenie, ochrona plonów i zbiory – wszystko dzięki wymiennym modułom montowanym na nośniku o dużej (14 metrów) rozpiętości.

W akcji całość prezentuje się tak: