3 listy gończe, 2 promile, 1 hulajnoga. 19-latek trafił już do zakładu karnego

W niedzielną (20 kwietnia) noc policja dostała zgłoszenie o szarpaninie dwóch nietrzeźwych mężczyzn na terenie gminy Biała Podlaska. Jeden z nich odjechał z miejsca zdarzenia hulajnogą elektryczną.

W trakcie patrolu policjanci zauważyli młodzieńca odpowiadającego rysopisowi, który na widok radiowozu przyspieszył. Po zatrzymaniu go do kontroli okazało się, że jest to 19-latek poszukiwany trzema listami gończymi oraz zarządzeniem sądu między innymi za przestępstwa narkotykowe oraz kradzież.

W chwili zatrzymania 19-latek był nietrzeźwy; w organizmie miał blisko 2 promile alkoholu. Dodatkowo posiadał przy sobie woreczek z marihuaną.

19-latek trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące. Odpowiadał będzie również za posiadanie środków odurzających. Zgodnie z obowiązującymi przepisami czyn ten zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

A za za jazdę „na podwójnym gazie: dostał już mandat karny na 2,5 tys. złotych.