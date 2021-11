5 metrów wysokości i zwoje drutu kolczastego. Tak ma wyglądać zapora na granicy

Więcej ludzi

Na zaporze jednak nie koniec. Granicę ma zasilić dodatkowo 750 nowych funkcjonariuszy Straży Granicznej. Będą więc nabory.

Szef MSWiA przekonuje, że zapora „jest symbolem determinacji państwa polskiego w obronie granic”. – Mamy do czynienia z elementem wojny hybrydowej. (..). Nie pozwolimy na to, by przez Polskę szedł jakikolwiek nielegalny szlak emigracyjny do Europy – grzmiła na konferencji Kamiński. Przypomniał też, że zapory graniczne istnieją w ok. 60 krajach na świecie, m.in. w USA, Grecji, Hiszpanii, Bułgarii, Słowenii i na Węgrzech.

Budowę bariery wyceniono na ponad 1,6 mld zł. To sprawia, że będzie najdroższą tego typu konstrukcją w Europie. MSWiA zapewnia, że środki na ten cel są już zabezpieczone.

Pod uwagę brane jest również zabezpieczenie całej wschodniej granicy, także na odcinkach granicznych z obwodem kaliningradzkim i Ukrainą. Ale szczegółów nie podano na czwartkowej konferencji.