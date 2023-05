Aleja Riada Haidara. Radni chcą upamiętnić zmarłego polityka i lekarza

Riad Haidar zmarł po ciężkiej chorobie. Miał 71 lat. Na piątkowej sesji radni Białej Podlaskiej uczcili jego pamięć minutą ciszy. Ale na tym nie koniec, bo klub KO ma pomysł, by w mieście powstała aleja Riada Haidara. Taką nazwę miałaby nosić nowa ulica planowana w ramach budowy mostu łączącego skrzyżowanie ulic Koncertowej i Dalekiej z ulicami Warszawską i Artyleryjską.

– Znałam Riada ponad 40 lat. Może niektórzy uznają, że to za wcześnie, ale to nie znaczy, że jutro mamy się tym zajmować. To wniosek o nazwanie drogi, która połączy dwie części miasta, tak jak on łączył nas, mieszkańców, bez względu na poglądy – tłumaczyła radna Marta Cybulska–Demczuk.

Pogrzeb Riada Haidara odbędzie się 3 czerwca o godz. 12 w bialskiej cerkwi. Rodzina zmarłego prosi wszystkich, by podczas pochówku nie składać kondolencji i nie przynosić wieńców. Zamiast tego proponuje, by wesprzeć budowę Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Numer konta to: 25 1140 1010 0000 2581 1800 1001.