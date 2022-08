Biała Podlaska. Brama Radziwiłłowska wygląda już znacznie lepiej

Dawna brama stanowi teraz główne wejście do Muzeum Południowego Podlasia.

– Jej stan wymagał prac konserwatorskich w pełnym zakresie – przyznaje prezydent Michał Litwiniuk (PO). Dodatkowo, bramę poddano impregnacji hydrofobizującej. – Oprócz prac rewitalizacyjnych przeprowadzonych dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, dbamy o to, by w jak najlepszym stanie zachować dziedzictwo dla kolejnych pokoleń i przeznaczamy na to środki z budżetu miasta – zaznacza prezydent.

Zabytkowa brama datowana jest na przełom XVII i XVIII wieku. Wybudowana w stylu doryckim jest dziełem architekta Józefata Jeziornickiego, a dziś stanowi charakterystyczny element parku. W przeszłości zaś pełniła rolę obronną i reprezentacyjną. Za jej konserwację (91 tys. zł) odpowiadała firma Sarny-Dwór Zofii Kamińskiej.