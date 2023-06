Biała Podlaska: Czy patrona miasta trzeba odpicować?

Wykonany z żelbetonu monument patrona Białej Podlaskiej usytuowany jest u zbiegu ulic Zamkowej i Warszawskiej. Stoi tam od 1981 roku. – To przecież wizytówka miasta, a jest strasznie zaniedbana. Sam to zauważyłem, ale również mieszkańcy zwrócili mi na to uwagę – przyznaje Nikołajczuk.

Postać Michała Archanioła stojącego na smoku widnieje również na herbie miasta. Trzyma on w ręku miecz i wagę. – Trzeba odmalować figurę, tym bardziej, że we wrześniu planowane są huczne obchody Dni Patrona. Tyle się robi w mieście, to może znajdzie się pieniądze i na to – sugeruje radny Stanisław Nikołajczuk. Apelował o to do urzędników na ostatniej sesji Rady Miasta.

– Figura posadowiona jest na gruncie należącym do parafii pw. świętej Anny. Została tam przeniesiona przed laty i usytuowana za zgodą ówczesnego proboszcza. Urząd nie odpowiada za stan pomnika– odpowiada Aneta Juszczuk, naczelniczka wydziału gospodarki komunalnej. Z proboszczem parafii nie udało nam się skontaktować.