Artystyczny świat Darka z autyzmem. Pierwsza taka wystawa

– Od dziecka miał te zdolności. Lubił rysować kredkami, ale również na komputerze w programie graficznym. Albo lepił z plasteliny. Od zawsze jego ulubionym tematem są zwierzęta. Nawet pierwsze słowa jakie wypowiedział, to były nazwy zwierzątek–opowiada Iwona Własiuk, mama 24–latka, który jest teraz uczniem szkoły przysposabiającej do pracy we Wspólnym Świecie. W sumie jest tu już od 15 lat.

Ośrodek opiekuje się dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Gdy powstało duże centrum przy ulicy Powstańców, stowarzyszenie stworzyło nowe pracownie, m.in. ceramiczną. I tam Darek świetnie się odnalazł. – Oczywiście najchętniej lepi z gliny zwierzęta– potwierdza jego mama. Często, mają one wyjątkowe detale, które dostrzega 24–latek. A przez to są wyjątkowe.

Na wystawie oprócz figurek z ceramiki będzie można zobaczyć portrety, które namalował wychowanek Wspólnego Świata. Są na nich m.in. jego nauczyciele. Co ciekawe, na rysunkach mają skórę w kolorze fuksji. – Taką wystawą chcemy pokazać, że osoby z autyzmem mają swoje talenty, a naszą rolą jest je odkryć i rozwijać. W Darku drzemie ogromny potencjał– podkreśla Anna Chwałek, szefowa stowarzyszenia.

Wystawę „Jestem autystą i artystą” będzie można zobaczyć od 29 marca (godz.10) w Bialskim Centrum Kultury, przy ulicy Warszawskiej 11.