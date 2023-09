Biała Podlaska. Lokalny biznes rzuca przedwyborcze wyzwanie kandydatom

Termin już jest– to 7 października. Teraz czas na zgłoszenia komitetów wyborczych. – Chcemy poznać programy wyborcze dotyczące rozwoju gospodarczego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem południowego Podlasia– mówi Jarosław Łepecki, prezes Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej.

– Przedstawicieli lokalnego biznesu interesują między innymi takie zagadnienia jak rozbudowa infrastruktury kolejowo–przeładunkowej w Małaszewiczach, handel zagraniczny po zamknięciu granicy polsko–białoruskiej, a także wzrost produktywności rolniczej i przetwórczej naszego regionu. Zależy nam na merytorycznej debacie, która powinna być standardem w dojrzałej i rozwiniętej demokracji – uważa Łepecki.

Przedwyborcze starcie zaplanowano na godz. 10 w siedzibie BPIG. – Do debaty zaprosiliśmy po dwóch przedstawicieli pięciu komitetów wyborczych, które w sondażach przedwyborczych osiągają najlepsze notowania. Do tej pory udział potwierdzili przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy oraz Konfederacji. Zachęcamy przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości do podjęcia wyzwania – podkreśla prezes izby. Debata będzie transmitowana online.