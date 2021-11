Biała Podlaska. Mieszkaniec skarży się na słaby internet

– Na nasze osiedle dostarczany jest tylko internet mobilny ze słabym sygnałem i przez to często nie działa – skarży się pan Kamil. Jego zdaniem najgorzej jest w rejonie ulicy Długiej. – To z kolei powoduje, że dzieci mają problemy z nauką zdalną, a dorośli z pracą przez internet – zauważa mieszkaniec. Skierował w tej sprawie petycję do prezydenta. Pan Kamil dopytuje w niej, czy samorząd planuje poprowadzić światłowód na ulicy Długiej.

Tymczasem, Maciej Buczyński, zastępca prezydenta odpowiada, że „miasto nie jest operatorem telekomunikacyjnym”. – Nie realizujemy zadań budowy infrastruktury światłowodowej – stwierdza Buczyński i dodaje, że leży to w gestii operatorów. – Ale w ramach budowy czy też przebudowy dróg realizujemy kanały technologiczne, ułatwiając tym samym operatorom w dotarciu z usługami do mieszkańców – zapewnia zastępca prezydenta.

Ale jeden z operatorów ma plany budowy światłowodów. – Dla ponad 20 adresów na ulicy Długiej mamy w planie budowę linii światłowodowej, która powinna zostać zrealizowana w przyszłym roku – słyszymy w biurze prasowym Orange Polska.