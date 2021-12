Biała Podlaska. Na wernisaż prac 23 artystów mogą wejść tylko cztery osoby

Wstępnie był planowany na piątek. – To wystawa ukazująca prace 23 autorów z naszego lokalnego środowiska artystycznego. Ale zachowanie bezpiecznej odległości byłoby nierealne – nie ukrywa Renata Sobczak, kierownik Galerii Podlaskiej, która podlega miastu. Piątkowy wernisaż trzeba było odwołać.

Nowe obostrzenia określają bowiem limity osób m.in. w obiektach handlowych, na siłowniach, na koncertach, w domach kultury i w galeriach sztuki właśnie. Od środy w tych miejscach może przebywać jedna osoba na 15 mkw. Do galerii w Białej Podlaskiej mogłyby wejść jednocześnie tylko cztery osoby.

– W momencie gdy 23 artystów pokazuje swoje prace, to w galerii robi się tłok, a nie jesteśmy placówką o dużej powierzchni – przyznaje Sobczak.

Jednocześnie zauważa, że łatwiej byłoby gdyby tylko jeden twórca prezentował swoje dzieła. Nie zmienia to faktu, że od niedzieli do 5 stycznia wystawę w galerii oglądać można. – Bo takie placówki jak nasza mogą działać – zaznacza pani kierownik. Jest jeszcze szansa na zorganizowanie finisażu zamiast wernisażu. – Jeśli obostrzeń już nie będzie, to w ostatni dzień wystawy zaprosimy artystów. Bo to takie coroczne święto dla nich – podkreśla na koniec Sobczak.