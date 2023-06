Biała Podlaska: Przy SAS-ie wreszcie po równej nawierzchni

To z jednej strony łącznik pomiędzy ulicami Łomaską a Sidorską, a jednocześnie dojazd do popularnych w mieście obiektów SAS–a. Do tej pory, droga była zmorą kierowców. Ale to już wspomnienie. – Marzenia się spełniają. Większość z nas tworzy tutaj wspólnotę handlową od 30 lat. Nowa droga na pewno ułatwi handel zarówno nam, jak i klientom– nie ma wątpliwości Jerzy Jaworski, właściciel SAS–a.

Do tej pory stan nawierzchni pozostawiał wiele do życzenia, bo przeważały tu betonowe płyty. Uciążliwe były też liczne nierówności i ubytki. A przy intensywnych opadach deszczu teren zamieniał się w wielkie bajoro. – Oprócz nowej asfaltowej nawierzchni i chodników, powstały miejsca postojowe i ledowe oświetlenie. Teren został też odwodniony – precyzuje prezydent Michał Litwiniuk (PO).

Za inwestycję za blisko 4 mln zł odpowiadały dwie bialskie firmy Tre–Drom i Budomex.– Najtrudniejsze było wyprowadzenie stąd wody, bo to skomplikowany pod względem geologicznym teren położony w niecce. Ale pomimo utrudnień, wszystko odbyło się zgodnie z harmonogramem– podkreśla Wiesław Harasimiuk, prezes Tre–Dromu. Projekt był częścią większego programu miejskiej rewitalizacji, który obejmuje 8 zadań.