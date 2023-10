Biała Podlaska: Polacy pokochali ubrania tej marki. Od środy w Karuzeli

Znana marka odzieżowa będzie dostępna w centrum Karuzela. Ten handlowy gigant działa już od miesiąca. W środku znajduje się ok. 30 sklepów. Reserved otwiera się dla klientów w środę. Zajmie powierzchnię ponad 1700 mkw.

Niedawno, działalność rozpoczął też tu market spożywczy Lidl. Oprócz tego, mieszkańcy mogą zrobić zakupy m.in. w Pepco, 4F czy Media Expert. Pojawiły się też szyldy do tej pory nieobecne w mieście, na przykład: New Yorker, HalfPrice, Apart, Home&You, Douglas, Dealz, Action, Tedi czy Kakadu Zoo. Z kolei, meble można kupić w ogromnym salonie Agata.

Karuzela to jeden z największych obiektów handlowych Polski wschodniej. Tak przynajmniej twierdzi prezes spółki. – Na 10 hektarach mamy park handlowy z powierzchnią sklepową na ponad 30 tys. mkw. –wyliczał podczas otwarcia inwestor Grzegorz Pękalski.