Biała Podlaska popiera Tarczę Wschód. A europosłanka Wcisło pokaże stanowisko w Brukseli

Stanowisko przygotował na wtorkową sesję klub radnych prezydenta Michała Litwiniuka (PO). Czytamy w nim, że rada „wyraża pełne poparcie dla wszelkich działań podejmowanych przez przedstawicieli władz Rzeczpospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz ochrony wschodniej granicy NATO”. - Przedstawię stanowisko na forum europarlamentu i na komisjach, w których pracuję. Walczę tam o to, by regiony takie jak Lubelszczyzna, które przejęły na siebie ciężar wojny w Ukrainie, dostały wsparcie finansowe z Unii Europejskiej- zapewniała podczas wtorkowej sesji w Białej Podlaskiej europosłanka Marta Wcisło (KO). – Polska wschodnia jest tak naprawdę strefą buforową Unii. Nowe przepisy unijne dają możliwość, by państwa odzyskiwały środki jako rekompensatę pomocy udzielonej Ukrainie, zwłaszcza tej militarnej- zaznacza Wcisło. W stanowisku jest też apel o utworzeniu specjalnego programu funduszu wsparcia dla regionów przygranicznych, m.in. dla województwa lubelskiego.

- Chcemy mieć pewność nad czym głosujemy. Oczywiście popieramy oczekiwania wobec UE, ale nie w formie kredytu, tylko środków skierowanych na ten cel- przyznał radny Henryk Grodecki (PiS). – Póki co Polska wydaje ok. 4,7 proc. wskaźnika PKB na obronność, a niektóre kraje tylko 1,5 proc. A chcielibyśmy, aby w Europie był on wyższy, bo rakiety dalekiego zasięgu zagrażają przecież każdemu krajowi członkowskiego- stwierdziła pani poseł. Poza tym, jej zdaniem pieniądze z polityki spójności UE mogłoby trafiać na finasowanie bezpieczeństwa. – O to też na komisjach walczymy – dodała Wcisło.

Z kolei, szef klubu PiS pytał o dowództwo projektu Tarczy Wschód. – Wydaje mi się, że decyzyjność w sprawie dowództwa i zwierzchnictwa powinna zostać przydzielona Polsce- sugerował Dariusz Litwiniuk.

Ale w ocenie pani europoseł z Lublina to już kompetencja NATO. – Na pewno dowódcy sił zbrojnych z Europy z którymi miałam niedawno spotkanie mówią jednym głosem, że Polska wiedzie dziś prym w kwestii obronności. Nie ma pomysłów na jakieś zmiany w kontekście wschodniej flanki NATO. Nie ma też planów by nasze wojsko było relokowane na tereny wojenne- odpowiedziała Wcisło.

Ostatecznie radni z klubu prezydenta (13) poparli stanowisko, a 7 radnych z PiS wstrzymało się od głosu. W poniedziałek podobny dokument odrzucił głosami radnych PiS sejmik województwa lubelskiego.

Tarcza Wschód to projekt rządu Donalda Tuska ogłoszony w maju 2024 roku. Ma na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski poprzez system fortyfikacji, systemów antydronowych, rozpoznawczych i antydostępowych, a także zapewnienie ochrony żołnierzom i ludności cywilnej. W marcu tego roku Parlament Europejski uznał ją za priorytetową w ramach wspólnego bezpieczeństwa Unii Europejskiej Zgodnie z założeniami tarcza ma objąć pas graniczny w kilku województwach o długości prawie 800 km na trzech granicach z Rosją, Ukrainą i Białorusią. Całość ma zostać oddana w 2028 roku.