Biała Podlaska: Kilka lat temu miał kosztować 20 mln zł. Teraz na nowy most trzeba prawie 50 mln zł

To bez wątpienia jedna z najdroższych planowanych inwestycji. Jeszcze w 2020 roku urzędnicy mówili o kosztorysie na poziomie 20 mln zł, ale w ubiegłym roku, gdy samorząd wnioskował o pieniądze z Polskiego Ładu na ten cel, wskazał aż 46 mln zł. Ostatecznie, Biała Podlaska 30 mln zł dofinansowania nie dostała, ale dyskusje na ten temat szybko nie ustały. Dariusz Stefaniuk, poseł PiS i były prezydent miasta negatywnie oceniał lobbing urzędników w tej sprawie.

– O te środki trzeba zabiegać. Pan prezydent ma mój numer telefonu, ale ani razu do mnie nie zadzwonił po wyborach. Widzę miałkie zacietrzewienie – stwierdził kilka miesięcy temu Stefaniuk.

Ale już wtedy, ratusz zapowiedział dalsze starania o pieniądze na most. - Nieuzyskanie dofinansowania w tym momencie przesuwa ją w czasie, ale nie osłabia determinacji pana prezydenta w dążeniu do jej realizacji. Będzie czynić wszelkie starania o jej dofinansowanie- tłumaczyła nam w czerwcu Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzeczniczka urzędu.

I rzeczywiście, w projekcie budżetu na przyszły rok ta gigainwestycja widnieje. Ale teraz, jest już wyceniona na ponad 49 mln zł i zaplanowana do realizacji na kilka lat, aż do 2025 roku. W 2023 roku, samorząd planuje wydać z tego ok. 5 mln zł. - Staramy się o współfinansowanie zewnętrzne tej inwestycji. Aktualnie trwa procedura oceny naszego wniosku złożonego do lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zaznacza prezydent Michał Litwiniuk (PO). Wyniki naboru mają być znane w drugim kwartale przyszłego roku. - Dokładne nakłady uzależnione będą od wyników naboru, jak również od ofert złożonych w postępowaniu przetargowym - dodaje prezydent.

Finalnie przeprawa mostowa miałaby połączyć osiedle Słoneczne Wzgórze, czyli m.in. ulicę Koncertową z ulicą Artyleryjską. Inwestycja obejmuje też budowę dróg dojazdowych oraz dwóch rond.

Dotychczas, firma PBW Inżynieria z Wrocławia przygotowała projekt inwestycji (za 294 tys. zł). Natomiast, w połowie grudnia urzędnicy wszczęli postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację tego zadania. Konieczne będą wykupy działek.

Ostatecznie, to radni na sesji w tym tygodniu zdecydują o kształcie przyszłorocznego budżetu. Projekt zakłada dochody na poziomie 386 mln zł oraz wydatki sięgające 446 mln zł, w tym te inwestycyjne w kwocie 77 mln zł.