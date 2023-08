Biała Podlaska: Rafał Wlizło rezygnuje. Wiemy, kto zajmie jego miejsce

W lipcu samorząd przeprowadził konkursy oświatowe. Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 4, czyli m.in. popularnym „staszicem” pokieruje Rafał Wlizło. To miejski radny klubu Koalicji Obywatelskiej. Na co dzień nauczyciel wychowania fizycznego w tej szkole. Zastąpi na tym stanowisku odchodzącą na emeryturę Aleksandrę Dopierałę. Przepisy nie pozwalają jednak na łączenie tych dwóch funkcji. – 14 sierpnia złożyłem rezygnację z pełnienia mandatu radnego– potwierdza Rafał Wlizło.

– Praca w radzie była dla mnie wielkim zaszczytem i nobilitacją. Zawsze starałem się wsłuchiwać w głos mieszkańców i podejmować wszelkie działania w kierunku rozwoju naszego miasta – podkreśla i przypomina, że przez te kilka lat nie opuścił żadnego posiedzenia. – Nadal będę kibicował wszystkim nowym inwestycjom w Białej Podlaskiej– deklaruje.

Komisarz wyborczy jeszcze nie wydał stosownego postanowienia w tej sprawie. A takie musi się ukazać, by mandat objął nowy radny. – Jak wszystkie procedury się uprawomocnią, to przyjmę mandat– zapowiada Wacław Zemke, na którego w 2018 roku zagłosowało 170 wyborców. Ale na razie nie ujawnia, czy pozostanie w klubie KO. Tajemnicą bowiem nie jest, że

Zemke już od kilku lat sympatyzuje z klubem Biała Samorządowa. Daje temu wyraz nie tylko na facebookowym profilu stowarzyszenia, ale również pokazując się publicznie z członkami BS. Choćby ostatnio, w ich towarzystwie składał wieniec podczas uroczystości 79. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.

Jeśli ostatecznie wstąpi on do klubu Białej Samorządowej, to będzie on liczył 4 radnych. A jednocześnie, skład Koalicji skruszy się do 9 reprezentantów. Z kolei, Zjednoczona Prawica ma teraz 7 swoich przedstawicieli. Niedawno straciła większość, bo Adam Chodziński, Ryszard Więcierzewski oraz Anna Korolczuk opuścili jej szeregi. Wkrótce zamierzają założyć własny klub.