To od 1 marca oficjalna nazwa uczelni, którą do tej pory znaliśmy jako Państwową Szkołę Wyższą. Studiuje tu 86 młodych ludzi z Ukrainy. – Podjęliśmy decyzję, że nie muszą płacić czesnego, ani za akademik – mówi prof. Jerzy Nitychoruk, rektor Akademii. Poza tym studenci mogą wnioskować o zasiłki. – Jeśli chcą, mogą sprowadzić tu swoją najbliższą rodzinę. Dajemy im wolne pokoje w naszych akademikach. Wiem, że część rodzin jest już w drodze – zaznacza Nitychoruk.

Poza tym mogą liczyć na psychologiczne wsparcie u specjalistów, pracujących na uczelni. – Sporo tych młodych ludzi jest załamanych, płaczą, bo dostają bezpośrednie sygnały ze swojego kraju – tłumaczy rektor.

Wśród nich jest Kasia. – To dla nas wiele znaczy, to zwolnienie z opłat. Bo te pieniądze możemy przeznaczyć choćby na pomoc rodzinom, które zostają w Ukrainie – zauważa studentka. – Jesteśmy wdzięczni Polakom za taką ogromną skalę wsparcia – dodaje. Kasia ma stały kontakt ze swoją rodziną.

– Mieszkają na zachodzie Ukrainy, tam jest trochę spokojniej. Ale za każdym razem, gdy wybieram do nich numer, to się stresuję – opowiada młoda dziewczyna. Zapowiada, że będzie tutaj wspierać swoich rodaków, m.in. poprzez organizację zbiórek czy zajęć dla przybywających do Polski dzieci. Uczelnia z kolei, planuje kursy języka polskiego.

Nowa nazwa

Od 1 marca uczelnia jest już Akademią Bialską Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Możliwość zmiany nazwy daje państwowym szkołom wyższym znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym. Jednak, aby stać się akademią, uczelnie zawodowe muszą spełniać kilka warunków, m.in. powinny istnieć 10 lat, kształcić co najmniej 250 studentów na minimum pięciu kierunkach. Bialska PSW powstała w 2000 roku i obecnie kształci się tu 2100 młodych ludzi na 18 kierunkach. –To historyczny moment dla nas. Spełniliśmy wyśrubowane kryteria. Ta nazwa nobilituje – podkreśla rektor. Niedawno, resort edukacji dołożył Akademii 1,3 mln zł subwencji na uruchomienie filii w Radzyniu Podlaskim. Mają się tam kształcić przyszłe pielęgniarki i ratownicy medyczni.