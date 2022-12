Biała Podlaska i specjalna akcja. Szkoły walczą z hejtem

Nie żyje Shirley Watts. W sercu żony perkusisty The Rolling Stones zawsze były konie z Janowa Podlaskiego

To smutna wiadomość dla hodowców koni arabskich. W poniedziałek zmarła Shirley Watts, którą świat zna głównie jako żonę perkusisty The Rolling Stones, a Janów Podlaski jako miłośniczkę polskich arabów. Na corocznych aukcjach Pride of Poland zostawiała tu miliony.