Biała Podlaska: Urzędnicy chcą jeździć na służbowych rowerach. Najpierw muszą przeczytać regulamin

Rowerowe patrole Straży Miejskiej na ulicach Białej Podlaskiej można spotkać od 2017 roku. Na jednośladach będą też mogli jeździć urzędnicy.

– Urząd kupił dwa rowery dla pracowników. Ale my z tych jednośladów korzystać nie będziemy. Mamy dwa swoje – przyznaje Henryk Nędziak, komendant Straży Miejskiej.

– Na prośbę i zgodnie z sugestią pracowników, zakupiliśmy dwa rowery do jazdy na terenie miasta, jako rozwiązanie szybkie, wygodne, ekologiczne i tanie – tłumaczy Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzeczniczka magistratu. Jednoślady kosztowały 5 480 zł.

25 marca prezydent wydał nawet zarządzenie dotyczące „regulaminu korzystania z rowerów służbowych”. Czytamy w nim m.in., że rowerem urzędnik będzie mógł się poruszać tylko w celu „realizacji obowiązków służbowych”. Ale najpierw trzeba będzie przejść „szkolenie z obsługi roweru”. Za każdym razem, korzystający z jednośladu będzie musiał to odnotować w specjalnym rejestrze. W przypadku usterek, urzędnik również musi to zgłosić swojemu przełożonemu. Regulamin mówi też o konieczności zabezpieczenia roweru przed kradzieżą „poprzez przymocowanie go do stojaka rowerowego”. A jeśli nie jest to możliwe, „użytkownik powinien zabrać rower ze sobą”. Urzędnikom przypomina się też, by samodzielnie nie dokonywali żadnych napraw.

Zanim pracownicy magistratu wsiądą na rowery, będą musieli podpisać oświadczenie m.in. o tym, że zapoznali się z instrukcją obsługi jednośladu i mają odpowiednie zdrowie, by poruszać się na dwóch kołkach.

– Ten regulamin to wewnętrzna sprawa urzędu. Zapewne takie zasady są konieczne, bo pracuje tam przecież ponad 200 urzędników – przypuszcza komendant Straży Miejskiej. Przyznaje jednocześnie, że rowery używane przez strażników są w dobrym stanie. – Co roku robimy przeglądy – precyzuje Nędziak. – Patrole rowerowe najczęściej odbywają się w parkach i innych miejscach, gdzie trudno wjechać samochodem. Poza tym, teraz powstało sporo ścieżek rowerowych, na przykład wzdłuż Krzny. Tam również te patrole będą – zaznacza komendant.

Przypomnijmy, że taki środek transportu wybiera również prezydent miasta, Michał Litwiniuk (PO). – Jesteśmy drugą rowerową stolicą Polski, promujemy jazdę rowerem, ja sam codziennie w ten sposób dojeżdżam do pracy i cieszę się, że pracownicy urzędu wyszli z taką propozycją – przyznaje prezydent. W jego ocenie, regulamin powstał z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników.

W tym roku, miasto, już po raz kolejny, bierze udział w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Treningi już ruszyły. W poprzednich dwóch edycjach konkursu mieszkańcy „wykręcili” na swoich rowerach drugie miejsce.