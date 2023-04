Biała Podlaska: Z ulicy Francuskiej do osiedla Podmiejska nową drogą. Kiedy otwarcie?

Inwestycja ruszyła w maju ubiegłego roku. Tym razem, chodzi o kilometrowy odcinek łączący ulicę Pileckiego z Francuską. – To jedno z największych zadań tej kadencji. Na skrzyżowaniu z ulicą Żeromskiego powstaje też rondo–przypomina prezydent Michał Litwiniuk (PO). Samorząd liczy, że arteria odciąży ruch w okolicy stale rozbudowującego się osiedla blokowisk.

Droga jest budowana w formule dwupasmówki, z chodnikami, ścieżką rowerową oraz z oświetleniem. W 2020 roku powstał fragment od ul. A. Fieldorfa do skrzyżowania z ul. Pileckiego.

Na inwestycję miasto pozyskało 12,3 mln zł dofinansowania z rządowego programu Polski Ład. To 95 proc. wszystkich kosztów.

W czwartek, w ramach tego zadania, ruszył remont chodnika przy ulicy Francuskiej. I miasto uprzedza o utrudnieniach. – Prace będą prowadzone na odcinku od ul. Wacława Nartowskiego do Armii Krajowej – zapowiada Gabriela Kuc–Stefaniuk, rzeczniczka ratusza. Najpierw w remoncie będzie jedna strona chodnika, a później druga. – Prosimy o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego i zachowanie ostrożności, szczególnie w odniesieniu do pieszych–apelują urzędnicy.