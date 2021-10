Biała Podlaska. Za wąski próg zwalniający? „Kierowcy omijają go slalomem”

1 A A

Zdaniem radnego progi są zbyt wąskie (fot. UM)

Próg zwalniający przy ulicy Narutowicza jest zbyt wąski – uważa radny Edward Borodijuk (Zjednoczona Prawica). Chce by miasto to naprawiło. Ale urzędnicy odpowiadają, że przepisy na to nie pozwalają.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować