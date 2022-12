Rowerowa Stolica Polski zimą nie sprzyja rowerzystom

Najmocniej w Białej Podlaskiej śnieg padał w weekend. – Ja rozumiem problemy w niedzielę, czy w poniedziałek. Wiadomo, że od razu nie da się ogarnąć całego miasta, ale to był wtorek wieczór i warunki do jazdy nadal były złe– przyznaje pan Łukasz, który przy Alei Tysiąclecia musiał rower prowadzić, bo ścieżka nie nadawała się do bezpiecznej jazdy. – Rower nie jest do jeżdżenia tylko latem. To nie wina rowerzystów, że są na drogach, tylko wina miasta, że nie reaguje na warunki atmosferyczne i nie można się swobodnie poruszać rowerem zimą– uważa nasz czytelnik. Przypomina też, że w tym roku miasto zdobyło tytuł Rowerowej Stolicy Polski, a jazdę rowerem bardzo promuje prezydent Michał Litwiniuk (PO). – Poza tym, tyle się mówi o zrównoważonej mobilności i o tym, że nasze miasto chce być wzorem do naśladowania – dodaje nasz rozmówca.

Tymczasem, urzędnicy zapewniają, że ścieżki rowerowe i chodniki były odśnieżone już w poniedziałek rano. – Za odśnieżanie ścieżek odpowiada Zakład Gospodarki Lokalowej– informuje Renata Tychmanowicz, naczelnik wydziału dróg w ratuszu. ZGL to miejska spółka. – Jedyną nieodśnieżoną ścieżką pozostaje ścieżka edukacyjna nad rzeką Krzną, bo jest ona traktowana jako rekreacyjna– tłumaczy pani naczelnik. Umowa z ZGL obejmuje odśnieżanie ok. 59 tys. mkw. tych tras.

– Chcemy zapewnić bezpieczną drogę do pracy, szkoły czy szpitala maksymalnej liczbie mieszkańców. Musimy dbać o dobro ogółu, ale również racjonalnie wydawać środki z budżetu miasta, dlatego też umową na zimowe utrzymanie nie są objęte tereny rekreacyjne– stwierdza Tychmanowicz. Urzędniczka radzi też, by wybierać „drogi alternatywne”, gdy przejazd ścieżkami rowerowymi jest niemożliwy.

Przypomnijmy, że dzięki unijnym dofinansowaniom, miasto wybudowało ok. 40 kilometrów tras dla rowerzystów.