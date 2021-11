Biała Podlaska. Nowy mural z Baczyńskim

Baczyński patronuje szkole od 11 lat. A w związku z tym, że w tym roku przypada 100. rocznica jego urodzin, ZDZ chciał w jakiś sposób to uczcić.

– Zastanawialiśmy się nad formą, czy może tablicę ufundować. Ale stanęło na muralu – przyznaje Henryk Zacharuk, dyrektor szkół ZDZ. – To inicjatywa zarówno nauczycieli, rodziców, jak i uczniów – zaznacza Zacharuk. Do wyboru były trzy projekty. – Ostatecznie, uczniowie wybrali pomysł artysty z Warszawy – precyzuje dyrektor. Malowidło powstawało kilka dni i znalazło się na froncie budynku szkoły.

Jego uroczyste odsłonięcie odbyło się w środę. – Wpisało się to w nasze święto narodowe 11 listopada – cieszy się Zacharuk. W jego ocenie, społeczność szkolna dobrze przyjmuje takiego patrona. – Był wielkim patriotą, poetą i żołnierzem, który zginał w powstaniu warszawskim w wieku 23 lat. Jego spuścizna literacka jest ogromna. Mówi się, że jest najwybitniejszym poetą okresu wojny i okupacji – podkreśla dyrektor ZDZ.

Szkoła organizuje wiele wydarzeń związanych z patronem, m.in. koncerty czy konkursy jego twórczości.

Oprócz wizerunku, na muralu znalazł się cytat „Trzeba umieć ludzi pokochać” z wiersza poety. – Myślę, że to mądre motto i młodzież to akceptuje – zaznacza Zacharuk.

– To fajny mural. Same dobre słowa o nim słyszałam – mówi Faustyna, jest w trzeciej klasie o profilu kucharskim. – To my uczniowie wybraliśmy akurat ten wizerunek. Było głosowanie – dodaje uczennica.

Obecnie, w szkołach ZDZ kształci się 730 młodych ludzi. Koszty wykonania muralu szkoła pokryła z własnych środków przy wsparciu rodziców.

W ubiegłym roku, na innej bialskiej szkole – II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater również pojawił się mural. Przedstawia konie nawiązujące do obrazu malarza Ludwika Maciąga. Z kolei, od czerwcu blok przy ulicy Sidorskiej zdobią samoloty. Ten mural ma przypominać o tradycjach lotniczych miasta.