Bialska Rada Kobiet istnieje pół roku. Pracuje nad "solidnymi podstawami"

Czternaście powołanych przez prezydenta pań ma strzec spraw kobiet w Białej Podlaskiej. Kryteria naboru do tej pory nie są jednak znane. Większość członkiń to nazwiska związane są ze środowiskiem obecnej władzy w mieście.

Na pierwszym posiedzeniu przewodniczącą została Joanna Chulińska, na co dzień nauczycielka i wiceprezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Z kolei, jej zastępczyni to Emilia Denisiuk, urzędniczka z ratusza, a sekretarz to Małgorzata Światłowska. Wszystkie trzy panie w ostatnich wyborach samorządowych kandydowały, choć bezskutecznie do rady miasta z komitetu obecnego prezydenta. Natomiast Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzecznik urzędu jest w tym gronie pełnomocniczką prezydenta. Ale w składzie są też obecne radne z klubu prezydenta, m.in. Krystyna Nowicka czy Katarzyna Pietraszkiewicz.

W marcu rada założyła swój fanpage na Facebooku, a w kwietniu poinformowała o „pracowitym i satysfakcjonującym spotkaniu”. - Priorytetem pierwszego etapu pracy BRK było zbudowanie solidnych podstaw, niezbędnych do podejmowania efektywnych działań, dostosowanych do realnych potrzeb środowiska kobiet w Białej Podlaskiej- słyszymy w odpowiedzi na nasze pytania dotyczące dotychczasowej działalności tego gremium.

- Wypracowałyśmy kalendarz podejmowanych inicjatyw i wydarzeń. W najbliższym czasie planujemy dzień zdrowia i konferencję pod hasłem „Zdrowa Ja”. Będziemy również współorganizować VI Europejski Festiwal Tradycyjnych Gier i Zabaw- precyzuje BRK. Póki co na fanpage’u można zobaczyć biogramy członkiń.

Po powołaniu tej grupy doradczej, radna Agnieszka Kulicka (PiS) chciała dowiedzieć się czegoś więcej o procesie naboru.

- Nie dano szansy aplikowania osobom z mojego środowiska. Czujemy się częściowo wykluczone. A warto wysłuchać głosu różnych stron, również opozycji- zauważyła na grudniowej sesji Kulicka. Prezydent Michał Litwiniuk (PO) odpowiedział wówczas, że taka rada to jedna z jego wyborczych obietnic. „Panie pełnią swoją funkcję nieodpłatnie. Będę się do nich zwracał z prośbą o opinię w sprawach, w których warto wysłuchać kobiecej wrażliwości i rozsądku w oparciu o ich wiedzę i doświadczenie zawodowe. W składzie są panie z różnych środowisk reprezentatywnych dla naszej miejskiej społeczności” – stwierdził Litwiniuk. Ale o kryteriach naboru do tej pory nie wiadomo.

Na najbliższej sesji, prezydent proponuje w projekcie uchwały by na działalność BRK przeznaczyć 3 tys. zł.

Pełny skład: Anna Bodasińska, Joanna Chulińska, Anna Chwałek, Emilia Denisiuk, Beata Jasińska, Malwina Kielak, Natalia Klimkowicz-Lachowska, Karolina Krupińska, Anna Lewczuk, Małgorzata Nikolska, Krystyna Nowicka, Katarzyna Pietraszkiewicz, Anna Stolarczuk, Małgorzata Światłowska.