Budowa A2 w Lubelskiem. Ludzie chcą wiedzieć, kiedy mają się wyprowadzić

Za budowę dwóch odcinków A2 przebiegających przez gminę Międzyrzec Podlaski odpowiada firma Intercor. Prace jeszcze tu nie ruszyły, postępowania administracyjne prowadzi jeszcze wojewoda mazowiecki. – Konsultowałem się z mieszkańcami kilku miejscowości i wiem, że ludzie dostają już pisma z GDDKiA, ale ciężko im cokolwiek z tego zrozumieć. A chodzi o wywłaszczenia i wykupy gruntów pod autostradę – mówił na ostatniej sesji Rady Gminy jeden z mieszkańców.

W ich imieniu apelował o spotkanie z przedstawicielami GDDKiA. – Chodzi o to, by wiedzieć wcześniej, a nie z tygodnia na tydzień, kiedy trzeba będzie opuszczać swoje nieruchomości. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to nastąpi, ale można się przecież przygotować – zwracał uwagę mieszkaniec. Jego zdaniem, to samorząd powinien wystąpić z taką propozycją do GDDKiA.

– Pochylimy się nad tym. Już prowadziliśmy rozmowy z inwestorem, by takie spotkanie zorganizować. Wstępna odpowiedź była pozytywna – zaznacza wójt gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz.

Z kolei GDDKiA zapowiada, że organizację takich spotkań będzie ustalać wspólnie z wykonawcami. – Postępowanie o wydanie decyzji ZRID (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej – przyp. red.) dla odcinka Malinowiec–Łukowisko jest obecnie na etapie udziału społeczeństwa – informuje Małgorzata Tarnowska, główna specjalistka z GDDKiA. To oznacza, że mieszkańcy mogą zapoznać się z dokumentacją do 8 kwietnia. – Dla odcinka Łukowisko–Swory udział społeczeństwa trwa do 4 maja – dodaje Tarnowska.