Taki radarowy wyświetlacz prędkości stanął już przy ulicy Koncertowej, niedaleko nowego mostu, który za chwilę będzie otwarty. – Jeśli jedziemy zgodnie z przepisami, to pojawia się zielona buźka. Chciałbym, aby takie urządzenia zostały zamontowane w pobliżu szkół czy przedszkoli - tam, gdzie jest taka możliwość- zaproponował na ostatniej sesji Robert Woźniak (z klubu prezydenta), przewodniczący rady. – To forma edukacji, zwłaszcza gdy rodzic będzie jechał z dzieckiem. To temat do rozważania - zaznacza Woźniak.

Prezydent tłumaczy najpierw, dlaczego wyświetlacz stanął przy ulicy Koncertowej. - Podczas opracowywania projektu stałej organizacji ruchu zleciliśmy montaż takiego urządzenia przy okazji budowy mostu, bo przewidujemy spore zwiększenie ruchu pojazdów. Chcemy zapobiegać przekraczaniu prędkości i dbać o bezpieczeństwo- podkreśla Michał Litwiniuk. - Gdy tylko pojawi się możliwość sfinansowania kolejnych takich wyświetlaczy, to jak najbardziej takie rozwiązania będą stosowane- zapowiada prezydent.