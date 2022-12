Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem zbuduje boiska. Teraz liczą na pieniądze na szkołę

W poniedziałek dobrą wiadomość dla stowarzyszenia przekazał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. – To czek na 340 tys. zł na budowę infrastruktury rekreacyjnej – ogłosił szef resortu.

W ubiegłym roku Wspólny Świat nabył od miasta po preferencyjnej cenie działkę przyległą do Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem przy ulicy Powstańców. Od początku było wiadomo, co ma tu powstać. Ale prezes Anna Chwałek szukała źródeł finansowania. – Napisaliśmy wniosek i cieszę się, że tak szybko udało się pozyskać środki – przyznaje szefowa stowarzyszenia. – Takiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej od dawna nam brakuje, a dzieci nam przybywa. Potrzeba nam miejsca, gdzie nasi wychowankowie będą mogli realizować się sportowo – tłumaczy. Na działce powstanie kompleks boisk z bieżnią.

Ale tak naprawdę prawdziwym wyzwaniem jest budowa ostatniego etapu centrum, czyli szkoły podstawowej. – To obecnie nasz największy priorytet, bo nasze obiekty przy ulicy Pokoju pękają w szwach. Jeśli nie ruszymy z budową w przyszłym roku, to nie będę mogła przyjąć żadnego dziecka do szkoły – nie ukrywa Chwałek. Obecnie uczy się w niej 75 podopiecznych, a w przedszkolu 76. 18 to wychowankowie szkoły przysposabiającej do pracy. A ponad 150 dzieci korzysta z ośrodka terapii i diagnostyki. – Sytuacja jest dynamiczna, bo codziennie dzwonią do mnie rodzice z prośbą, by znaleźć miejsce dla dziecka, a nasze możliwości się kończą– alarmuje pani prezes.

Jednak minister edukacji zapowiedział w poniedziałek, że w pierwszym kwartale przyszłego roku ruszy kolejny nabór w programie rozwoju infrastruktury edukacyjnej w takich podmiotach jak Wspólny Świat. Do rozdania będzie 50 mln zł.

– Wiemy o tych potrzebach stowarzyszenia. Jesteśmy przekonani, że wniosek pani prezes będzie pozytywnie rozpatrzony przez naszych ekspertów – zapewnia Czarnek.

Inwestycję wyceniono na 11 mln zł. – Niezależnie od tego jaką kwotę pozyskamy, zależy nam by jak najszybciej ruszyć z budową – zaznacza szefowa stowarzyszenia.

Przy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem do tej pory powstały już: środowiskowy dom pomocy, szkoła przysposabiająca do pracy, przedszkole oraz ośrodek terapii i diagnostyki.