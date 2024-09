Coraz więcej pacjentów z nowotworem. Szpital chce rozbudować onkologię

- Przygotowujemy niezbędną dokumentację inwestycji. Opinia o celowości została przedłożona do Ministerstwa Zdrowia. Oczekujemy na ogłoszenie finansowania- mówi Magdalena Us, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Bialska Onkologia powstała jako nowy budynek w 2021 roku. Teraz chodzi o jego rozbudowę o dwukondygnacyjny obiekt o powierzchni 760 mkw., w którym znaleźć ma się ośrodek radioterapii.

W sierpniu zarząd województwa lubelskiego dał już zgodę WSzS na takie przedsięwzięcie. – Nasza analiza pokazuje, że w ciągu trzech lat, od 2021 do 2023 roku wzrosła liczba pacjentów zakwalifikowanych do radioterapii, a także liczba kart DILO- tłumaczy Us. Ten skrót to „karta diagnostyki i leczenia onkologicznego”. Zakłada się ją osobom z podejrzeniem nowotworu złośliwego. Pozwala dostać się do lekarzy bez kolejki. - Tendencja jednoznacznie wskazuje rosnące zapotrzebowanie na usługi radioterapeutyczne. Potwierdzają to również mapy potrzeb zdrowotnych i plan transformacji województwa lubelskiego. Zawarto tam rekomendacje do rozwoju tego obszaru w Białej Podlaskiej- zaznacza rzeczniczka.

Placówka ogłosi przetarg, ale już teraz szacuje koszt tej inwestycji na ok. 80 mln zł. – Uzgadniamy potencjalne źródła finansowania- przyznaje Us.

W pawilonie znajdzie się poradnia radioterapeutyczna, tomograf komputerowy, gabinety konsultacyjne, a także akcelatory medyczne stosowane w radioterapii.