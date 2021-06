Zmiany na Narodowym Pokazie Koni Arabskich w Janowie Podlaskim. Hodowcy wejdą za darmo

Coroczną aukcję Pride of Poland poprzedzają czempionaty, podczas których sędziowie z całego świata oceniają konie w poszczególnych kategoriach wiekowych. To dla nich szansa na późniejszy udział w zagranicznych pokazach. – Zmieniamy zasadę finansowania czempionatu narodowego. Mam nadzieję, że to rozwiąże problem organizatorów na kolejne lata – zaznacza Tomasz Chalimoniuk, pełnomocnik ministra do spraw hodowli koni, a także prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, który jest głównym organizatorem.

Narodowy pokaz przestaje być imprezą komercyjną. – Ma to być święto hodowców, właścicieli koni. Dlatego uczestnictwo będzie bezpłatne. Odchodzimy zarówno od opłat za zapis konia, za boks, czy za zaproszenia vipowskie – wymienia Chalimoniuk. Poza tym, czempionaty będzie mogła zobaczyć publiczność, również bezpłatne. – Po tym jak rozdysponujemy zaproszenia dla hodowców i właścicieli, będziemy udostępniać bezpłatne zaproszenia, dla tych którzy zarejestrują się drogą e-mailową. Kto pierwszy ten lepszy – dodaje pełnomocnik. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie, organizatorzy ostrzegają przed oszustami. – Doszły do nas słuchy, że ktoś próbuje sprzedawać zaproszenia. Nie ma takiej możliwości. Proszę nie dać się oszukać – apeluje Chalimonik.

W pokazie będzie mogło wziąć udział 150 koni, podobnie jak w ubiegłym roku. W tym roku nowością będzie nagroda Best in Show Pure Polish. – Marka polskich koni arabskich jest znana na całym świecie i rozpoznawalna zarówno w Stanach Zjednoczonych, na Bliskim Wschodzie i w całej Europie – zauważa Krzysztof Poszepczyński, prezes Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich. – Ale w Polsce powszechnie nie jest ona znana, jedynie wie o tym grono sympatyków. Dlatego postanowiliśmy to zmienić, stworzyliśmy regulamin specjalnej nagrody– podkreśla Poszepczyński. Konkurować o nią będą mogły tylko te konie, które są wpisane do polskiej księgi stadnej, ale również ich rodzice i kilka pokoleń wcześniejszych. – To nagroda honorowa nawiązująca do tradycji i historii hodowlanej w Polsce – tłumaczy prezes PZHKA. W ten sposób, chce aby marka polskich koni arabskich była bardziej rozpoznawalna.

Jeśli chodzi o organizację aukcji Pride of Poland, to warunki pozostają bez zmian. – To będzie nadal impreza komercyjna.Za wpisanie konia na aukcje właściciel musi zapłacić 3,5 tys. zł – przypomina Chalimoniuk.

Janowska stadnina na aukcję główną Pride of Poland oraz Summer Sale wystawi 12 koni, w tym ogiera Pomian. Natomiast, łącznie państwowe stadniny wytypowały 31 koni do wylicytowania. Zdaniem hodowców, lokomotywami listy mogą okazać się m.in. gniada klacz Brodnica (2019 r.), czy siwa Amiga (2005 r.). Wydarzenie odbędzie się w dniach 13-16 sierpnia w Janowie Podlaskim. Aukcja planowana jest na niedzielę, 15 sierpnia. Bilet wstępu dla publiczności na aukcję kosztować będzie 50 zł (dla dorosłych).