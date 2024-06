Czerwona wstęga musiała być. Nowa ulica, rondo, chodniki i autobus

- Wykonaliśmy wszystko książkowo, co do centymetra. Jestem dumny ze swojej załogi- przyznaje Horeglad. – Budujemy z najlepszych materiałów, które zamawiamy zawsze z wyprzedzeniem- dodaje prezes firmy.

W piątek po otwartej właśnie ulicy pojechała też nowa linia autobusowa „L”. – Autobus zabierze uczniów, młodzież, studentów z osiedla do placówek oświatowych w centrum. To są nasi głównie pasażerowie- zaznacza Krzysztof Trochimiuk, prezes MZK. Tą trasą jeździć będą też linie T oraz C, których rozkład specjalnie zmieniono. – To nie jest ostateczna wersja, będziemy reagować na potrzeby. Być może trzeba będzie zwiększyć liczbę kursów- nie wyklucza szef miejskiej spółki przewozowej.

Budowa kosztowała ponad 16 mln zł, z czego 13 mln zł to dofinansowanie rządowe. Nowe rondo na skrzyżowaniu z ulicą Żeromskiego nie ma jeszcze nazwy.