2,2 mln zł do wydania. Wystarczy mieć pomysł

Od poniedziałku do 4 sierpnia chętni mogą zgłaszać swoje pomysły. - Będziemy czekali na propozycje zadań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych, ekologicznych i innych - ale zawsze takich, które wynikają z zadań miasta. Chcemy realizować projekty duże, ale także średnie, małe oraz zielone- mówi prezydent Michał Litwiniuk (PO). Później nastąpi ocena, a do 16 sierpnia ratusz opublikuje listę pomysłów. Autorzy będą mieli czas na ewentualne odwołania. A do 6 września znana będzie już ostateczna wersja zakwalifikowanych projektów. Głosować będzie można stacjonarnie lub internetowo do 20 września. Zwycięzców poznamy na początku października.

W tym roku zmienił się trochę formularz, na którym zgłasza się pomysły. Urzędnicy chcą więcej szczegółów. Oprócz opisu, autor podać będzie musiał uzasadnienie danej propozycji, ewentualną grupę potencjalnych odbiorców, kosztorys czy mapę lokalizacji. I wystarczy 20 głosów poparcia.

Z uwagi na kontrowersje z ubiegłorocznej edycji, gdy pojawiły się wątpliwości co do prawidłowości oddania niektórych głosów, ratusz wprowadza obowiązek osobistego głosowania.

Poza tym, do zespołu odpowiedzialnego za budżet obywatelski dołączą służby policji czy pogotowia. Poszczególne propozycje można skonsultować z urzędnikami, których listę opublikowano na stronie www.bo.bialapodlaska.pl.

W ubiegłorocznej edycji do podziału było 2,4 mln złotych. Zwyciężyło 8 projektów. Najwięcej, bo ponad 4,3 tys. głosów zdobył projekt FunPark, czyli kompleks rekreacyjno-sportowy, który ma powstać przy ulicy Wereszki. Z kolei w tym roku do użytku oddano tężnię solankową nad Krzną, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. To również przykład zwycięskiego pomysłu budżetu obywatelskiego, ale z poprzednich edycji.