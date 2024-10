Dom Kseni odzyskał blask. Jest historia i współczesność

O ten nieużytkowany dotąd obiekt zadbał Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej. – Długo przygotowywaliśmy się do remontu, bo trzeba było to przeprowadzić całościowo. To właściwie odbudowa – mówił w 2022 roku Radosław Klekot, dyrektor leśniańskiej placówki. Po dwóch latach XIX – wieczny budynek odzyskał blask. – Zgromadziliśmy w izbie tradycji pamiątki i kroniki ukazujące przeszłość szkoły i Leśnej Podlaskiej. Zbiory pochodzą nawet z 1900 roku. Są też puchary i odznaczenia – opowiada Aleksandra Iwaniuk z zespołu szkół. Ale nie zabrakło też powiewu współczesnych technologii za sprawą ekranu mgłowego. – Urządzenie pozwala na wyświetlanie obrazów w powietrzu na bardzo cienkiej warstwie powietrza o zwiększonej wilgotności- tłumaczy Iwaniuk. Szkoła zamierza pokazywać za pomocą ekranu historyczne prezentacje.

Drewniany obiekt w stylu rosyjskiego budownictwa ludowego po kasacie zakonu Paulinów przejęły mniszki prawosławne, którym przewodziła kuzynka cara, księżna Ksenia. Stąd wziąć się miała jego nazwa.

Chociaż został wpisany do rejestru zabytków, to w ostatnich latach niszczał. W przeszłości służył również szkole jako zaplecze dydaktyczne i mieszkalne

Na remont placówka pozyskała 800 tys. zł z Ministerstwa Rolnictwa. To organ, który prowadzi leśniański ZSCKR. Za prace odpowiadała bialska firma Budexpol, która musiała m.in. skuć tynki, osuszyć mury czy zabezpieczyć drewno.

Mniszki prawosławne prowadziły w Leśnej Podlaskiej seminarium nauczycielskie, szkołę rolniczą, sierociniec, a nawet szpital. W 1915 roku zostały ewakuowane w głąb Rosji. W budynkach najpierw działało Państwowe Seminarium Nauczycielskie, a po II wojnie światowej Liceum Pedagogiczne, później zaś Zespół Szkół Rolniczych.