Dyrektor szkoły muzycznej stracił stanowisko. Sąd miażdży decyzję Ministerstwa Kultury

Robak pracuje tu od 1986 roku, a od 1997 roku nieprzerwanie zarządzał szkołą. W marcu, jeszcze przed zakończeniem jego kadencji, ministerstwo odwołało go nagle z tego stanowiska. - Podstawą odwołania były wnioski z kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru nad szkołami artystycznymi przez Centrum Edukacji Artystycznej- tłumaczyła nam wówczas Agnieszka Wolak, szefowa centrum informacyjnego resortu kultury. Do końca sierpnia tymczasowo szkołą kierował Piotr Kalisz, jeden z nauczycieli. Ale ministerstwo zastrzegało, że przeprowadzi konkurs na to stanowisko. I od września to Radosław Żyła jest tu dyrektorem.

Jednak Robak tak sprawy nie zostawił i odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. - Wyrokiem z 3 września sąd uchylił zaskarżony akt Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczący odwołania ze stanowiska dyrektora- mówi Dominik Niewirowski z wydziału informacji sądowej WSA w Warszawie. - W uzasadnieniu sąd stwierdził, że minister w żaden sposób nie wykazał, aby względem skarżącego ustalone zostało zaistnienie „szczególnie uzasadnionego przypadku” do natychmiastowego odwołania jego z zajmowanego stanowiska. Niewątpliwie przywołane przez ministra wyniki kontroli przeprowadzonej przez Centrum Edukacji Artystycznej wskazują na stwierdzenie przez te jednostki licznych nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkoły. Jednak nie stanowią one podstawy do odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia- podkreśla Niewirowski.

Wyrok jest nieprawomocny. – Postanowienie sądu wpłynęło do MKiDN 16 października. Analizujemy uzasadnienie i na tej podstawie podejmiemy decyzje o dalszych krokach prawnych- słyszymy w biurze prasowym resortu. Strony mogą zaskarżyć decyzję do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

- W opinii mojego prawnika, jeżeli wyrok się uprawomocni to nadal jestem dyrektorem. Pozostaje pytanie czy chcę dalej współpracować z dyrektorem Centrum Edukacji Artystycznej i wizytatorką CEA. To osoby, które usilnie od 2022 roku chciały mnie relegować ze stanowiska. Otóż raczej nie - przyznaje Robak. Przywołane CEA skierowało sprawę do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy resorcie finansów. Komisja odbyła się 26 września.

I jak udało nam się ustalić „Międzyresortowa Komisja Orzekająca przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych postanowiła umorzyć postepowanie wobec pana Waldemara Robaka w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych."

Waldemar Robak nadal pracuje w szkole muzycznej i uczy gry na instrumentach. W placówce naukę pobiera ok. 200 młodych ludzi.