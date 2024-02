Dyrektorki delegatur Kuratorium Oświaty odchodzą. Będą konkursy

Na początku stycznia minister edukacji Barbara Nowacka odwołała ze stanowiska lubelską kurator, Teresę Misiuk. Jej miejsce zajął Sebastian Płonka, wieloletni pracownik tej instytucji. Ma nią kierować do czasu rozstrzygnięcia konkursu. A ten ogłoszono 12 stycznia.

Natomiast dziś już wiadomo, że zmiany dotyczą też delegatur KO w Białej Podlaskiej i Zamościu. – Panie dyrektor tych delegatur złożyły wypowiedzenia z pracy z dniem 31 stycznia – mówi Jolanta Misiak dyrektor Wydziału Pragmatyki Zawodowej i Analiz w lubelskim KO. Bialską jednostką od 2017 roku zarządzała Małgorzata Kiec. By objąć to stanowisko zrezygnowała wówczas z pracy w szkole i z mandatu miejskiej radnej. W czwartek jej fotel zajęła Bożena Duklewska, dotychczasowa wizytator delegatury. W liście do dyrektorów szkół, Kiec podziękowała za „siedmioletnią satysfakcjonującą współpracę” i „okazywane wszelkie przejawy zrozumienia i wsparcia w podejmowanych działaniach na rzecz podnoszenia jakości pracy szkół i placówek”.

Z kolei, Monika Żur, która w ostatnich latach kierowała zamojską delegaturą KO odeszła do urzędu miasta na stanowisko dyrektora Wydziału Oświaty. A jej miejsce zajęła Anna Startek. – Są to osoby pełniące obowiązki dyrektorów delegatur do czasu rozpisania konkursu – zaznacza Misiak.

Zaś kierownictwo delegatury w Chełmie się nie zmienia.