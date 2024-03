Gang przemytników ludzi rozbity. Aresztowano obywateli Turkmenistanu

Funkcjonariusze SG w Sławatyczach, zatrzymali czterech obywateli Turkmenistanu, mieszkańców woj. mazowieckiego i zachodniopomorskiego. To kolejne zatrzymane osoby, które trudniły się organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy. Strażnicy aresztowali również dwóch obywateli Turkmenistanu, których pobyt w Polsce był nielegalny. Trwa postępowanie administracyjne w związku z obowiązkiem opuszczenia przez nich terytorium RP.

Grupa przestępcza działała tzw. „szlakiem białoruskim”. Migranci przedostawali się drogą lotniczą na teren Rosji i Białorusi, skąd byli dowożeni do granicy z Polską. Stamtąd, poza terenem przejść granicznych pieszo przedostawali się do kraju. Następnie byli odbierani przez członków grupy przestępczej, którzy transportowali ich samochodami do Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej.

W tej sprawie zatrzymano już 15 osób, którzy pełnili rolę liderów oraz kierowców. Obcokrajowcy usłyszeli już zarzuty uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej. 14 z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Sprawcom grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.